Bazı meslekler diş ömrünü kısaltıyor!

Dt. Emrah İpek, “İleri yaşlar için kalsiyum içerikli gıdalar diş minesinin güçlenmesinde bir fayda sağlamazken, diş temizliğine ve bakımına özen gösterilmesi gerekir” dedi.

Dişin ömrünü kısaltan davranışlar



Çok fazla şekerli yiyecek ve içecek tüketmek diş ömrünü kısaltan yanlış davranışların başında gelmektedir. Şekerli içecek ve yiyecekler dişlerde bakteri oluşumunu hızlandırarak diş çürüklerine neden olabilir. Şekerli gıdaların tüketimi sonrası dişlerin fırçalanmaması da dişlerin zarar görmesine neden olur.

Dişlerin ömrünü kısaltan bir diğer yanlış davranış ise sert cisimleri dişle tutma ya da açma alışkanlıklarıdır. Terzinin ön dişiyle sürekli iğne tutması, öğrencinin kalemini ısırması ya da diş ile şişe kapağı açmak dişlerin zarar görmesine neden olur. Sert kabuklu fındık, ceviz gibi yiyecekleri dişlerle kırmaya çalışmak da dişlere büyük zarar vermektedir.

Çok sıcak, çok soğuk içecekler veya aşırı alkol tüketimi ön dişlere ve diş etlerine zarar verebilir.

Günlük diş bakımı diş ömrünü uzatır



Dişlerin ömrünü uzatmak için ilk önce diş bakımını düzenli yapmak gerekir. Günde en az iki kere dişlerin etkin bir şekilde fırçalanması gerekmektedir. Etkin bir fırçalama için doğru tekniğin kullanılması da çok önemlidir. Dişler diş fırçası yardımı ile diş etlerinden dişlere doğru fırçalanmalıdır.