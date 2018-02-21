"Bazı otlar ciltte kalıcı hasara neden olabilir"

"Yarpuz otu", "düğün çiçeği" ve "ters lale çiçeği" gibi otların daha çok eklem ağrıları gidermek amacıyla ileri yaşlardaki kişiler tarafından kullanıldığını aktaran Köse, otların herhangi bir işleme tabi tutulmadan deri üzerine sarıldığını ve bir süre kapalı tutulduğunu bildirdi. Köse, otların neden olduğu alerjik reaksiyonları "deriye temastan 6-8 saat sonra deride yanma, kaşıntı, ağrı ile başlayan şikayetler" ve "bölgede su toplaması, yanık benzeri reaksiyonlar, deride kabuklanma, sulanma ile başlayan rahatsızlıklar" şeklinde sıraladı.

İSTANBUL (AA) - Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Osman Köse, deri hastalıklarında etkinlikleri bilimsel çalışmalarla kanıtlanamayan hiçbir yöntemin uygun olmadığını belirterek, özellikle egzama hastalığında kullanılan bazı otların deride kalıcı hasarlanmalara yol açtığına ve bu durumun telafisi olmadığına işaret etti.

Köse, otların temas süresine bağlı olarak deride yanık sonrası oluşan renk kaybı, kalınlaşma, skar oluşumu gibi bazı etkilere, kalıcı hasarlara yol açabildiğine ve bunların tedavilerle tam olarak düzelmeyebileceğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"İleri yaşlarda ortaya çıkan diz ağrıları ve eklem problemleri için özellikle kırsal kesimlerde çok sayıda ot, tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Deride ise özellikle egzama hastalığında kullanılan bazı otlar, deride kalıcı hasarlanmalara ve izlere yol açmaktadır. Bu durumun telafisi bulunmamaktadır. Deri hastalıklarında, etkinlikleri bilimsel çalışmalarla kanıtlanamayan hiçbir yöntem uygun değildir. Deride egzama ve benzeri hastalıklarda dermatoloji uzmanı tarafından muayene edilmek ve tedavinin buna göre belirlenmesi uygundur."