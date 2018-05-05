"Bebeğe ait sürece müdahale ediyoruz"

Doğasında Doğum Derneği Başkanı Prof. Dr. Aydan Biri, "Doğum, aslında ne anneye ne doktora ait, doğum bebeğe aittir. Biz bebeğe ait olan bir sürece müdahale ediyoruz. Hepimizin sorumluluk alması, bir duruş belirlemesi lazım. Dünyaya gelecek olan bireyin haklarını, bizlerin savunması lazım." dedi.

Doğasında Doğum Derneğince, doğum konusunda toplumun doğru bilgilendirilmesi amacıyla ATO Binası Meclis Salonu'nda, "Toplumda Doğum Algısı Sempozyumu" düzenlendi.

Prof. Dr. Biri, sempozyuma ilişkin yaptığı açıklamada, annelerin, doğum sürecine ilişkin doğru bilgilere sahip olmadığını dile getirdi.

Türkiye'de sezaryenle doğum oranlarının yüksek olduğuna değinen Biri, "100 kadından 54'ü şu anda herkesin kapalı cerrahi yaptığı, kimsenin açık cerrahiye yeltenmediği bir durumda açık karın ameliyatıyla anne oluyor." dedi.

Anne ve bebek sağlığı için doğum sürecinin önemine dikkati çeken Biri, "Sempozyumun amacı doğumu doğru anlatmak. Doğum sezaryen de olabilir. Doğumda kadın her türlü şeyle ilgili tepkili, doğru bilmiyor. Suni sancıyı, doğumdaki uygulamaları, sezaryeni, normal doğumu yanlış biliyor, her şey birbirine karışmış vaziyette. Bunları ayıklamak için doğru bilgilere sahip olmak lazım." diye konuştu.