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Bebeğin parmağı kesildi iddiasına inceleme

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.06.2018 16:07 | Son Güncelleme

ADANA'DA AMELİYAT EDİLDİ Şanlıurfa'da yüksek ateş şikayetiyle götürüldüğü hastanede eline bağlanan serum iğnesinin çıkarılması sırasında baş parmağı kesilen 1,5 aylık Zeliha K., Adana'da 7 saatlik ameliyat geçirdi.

Bebeğin parmağı kesildi iddiasına inceleme

ADANA'DA AMELİYAT EDİLDİ
Şanlıurfa'da yüksek ateş şikayetiyle götürüldüğü hastanede eline bağlanan serum iğnesinin çıkarılması sırasında baş parmağı kesilen 1,5 aylık Zeliha K., Adana'da 7 saatlik ameliyat geçirdi.
Burcu ile Yusuf K. çiftinin 1,5 aylık bebekleri Zeliha K., yüksek ateş şikayetiyle geçen pazar akşamı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi süresince serum takviyesi yapılan bebeğin elinde bulunan kelebeği çıkarmak için odaya gelen sağlık personeli, iddiaya göre bebeğin sağ baş parmağını yanlışlıkla makasla kesti. Bir anda kanlar içerisinde kalan bebek, kesilen parmakla ambulansa konulup Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada plastik cerrahinin olmaması nedeniyle bebek, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Adana'ya sevk edildi.
'BEBEĞİMİN PARMAĞINI BUZUN ARASINDA GÖRDÜM'
Yenişehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan bebeğinin parmağının müdahale odasında kesildiğini anlatan anne Burcu K. (28), şöyle konuştu:
"Müdahale odasına gittik kızımın elinde kelebek vardı. Taburcu olacağımız için onu açacaklardı. Hemşire alkol döküp bandı çekmedi, büyük makasla kesmek istedi. Bandı ortadan kaldırdığında kan fışkırdı. Ben o anda çok kötü oldum. 'Ne oluyor' diye sorduğumda 'git hemşirelere söyle cerrah doktorları çağırsınlar' dediler. Bütün doktorlar odaya geldi beni içeri almadılar. Kızımın parmağının koptuğunu bilmiyordum. Daha sonra odaya girmek istediğimde iki buzun arasında kızımın parmağını gördüm."
AMELİYAT 7 SAAT SÜRDÜ
Adana'da bebeğinin 7 saat ameliyat edildiğini söyleyen Burcu K., "Nöbet değişimi olduğu için çocuğuma sürekli aynı hemşire bakmıyordu. Damar yolu açarken de çocuğun damarı zor bulunuyordu, şişme oluyordu. En sonunda güzel bir damar bulunmuştu. Tam taburcu olacakken başımıza bunlar geldi. Bana parmağının önünden kan akıyor dedi. Tuttu kapattı parmağı. Ben buzun üzerinde görünce anladım. Şu an parmağı risk altında. İlk 48 saat çok önemli dediler. 'Damarlarda uyuşma kanlanma olursa parmak tutabilir' diyorlar ama yüzde 10'luk bir şans var. Şikayetçi olduk sonuna kadar hakkımızı savunacağız."

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)-
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Bebeğin parmağı kesildi iddiasına incelemeBebeğin parmağı kesildi iddiasına inceleme

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