Bebeğinizin daha zeki doğması için 8 gebelik tüyosu

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, bebeğinizin daha zeki doğması için yapmanız gerekenleri şöyle sıralıyor:

ANNE KARNINA HİKAYELER ANLATIN



"Bebeğin dil gelişimi, rahim içinde ve hamileliğin son üç ayında başlar. Bebek bu dönemde sesleri duyar ve hafızasına alır. Bu nedenle bebeğinize düzenli hikayeler okuyun.

AKTİF OLUN



Egzersizin salgılattığı endorfini sevin. Egzersiz sırasında salgılanan hormonlar plasentadan geçer ve bebeğinizin de kendisini yaklaşık sekiz saat iyi hissetmesini sağlar.

Ayrıca son araştırmalar egzersiz yapan gebelerin bebeklerinin beyinlerindeki nöron sayısının arttığını göstermiştir. Bu da öğrenme kapasitesini ileride olumlu etkileyecek bir durumdur.

BİRAZ DAHA FAZLA GÜNEŞ



Vitamin D için ihtiyacınız olan şey, 20 dakika güneşlenmek. Vitamin D genelde gebelerde en çok eksikliği görülen vitamindir. Güneş ışığı olmadan asla diyetle yeterli D vitamini alamazsınız.

Üstelik bu vitamin bebeğin güçlü kalbi ve kemikleri olması için şarttır. Hatta ciddi D vitamini eksikliği ve otizm bağlantısını gösteren pek çok araştırma vardır.