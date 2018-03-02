Bebekler de diş çıkarma dönemine dikkat

Protez Uzmanı İlker Arslan, bebeklerde huzursuzluğa neden olan ve kaşınan dişlerin çözüm yolları ile ilgili önerilerde bulundu.

Dent Suadiye Ağız Diş Sağlığı Polikliniği Protez Uzmanı İlker Arslan, “İshal, ateş gibi belirtiler bebeğinizin dişlenmesi ile aynı anda başlamış farklı bir hastalığın belirtisi olabilir. Dişin ağız içinde görünür hale gelmesi olarak adlandırılan dişlenme (diş çıkarma) ortalama 6. ayda başlayıp 2,5 yaşına kadar devam etmektedir. Bebeklerde dişler genel olarak genetik düzene uyarak çıkar. Dişlenme yaşı ebeveynin ilk diş çıkardığı yaşa bağlı olarak daha erken ya da geç olabilmektedir. Hatta bazı bebekler dişli doğabilmektedir. Diş çıkarma belirtileri ve şiddeti bebekten bebeğe değişmektedir. Bazı bebekler bu süreci hafif atlatırken bazılarında bu süreç adı gibi dişli olup, hem anneyi hem de miniğini zorlayabilmektedir” dedi.

Tükürük (salya) üretiminin artmasının belirtiler arasında yer aldığını ifade eden Arslan, “Ağrı ve huzursuzluk, dişetinde kızarıklık ve şişlik, yanak ve çene bölgesinde kızarıklık, ısırma, iştahsızlık, kulak çekiştirme, yanak kaşıma. Bu değişiklikler çok doğaldır ki, bebeğin canını acıtabilir, onu huzursuz ve asabi yapabilir. Ağız içindeki bu değişiklikler sebebiyle rahatsız olan bebek, uykuya dalmakta güçlük çekebilir. Diş çıkarma ile ilgili olduğu henüz ispatlanmamış diğer belirtiler ise; ateş, ishal, vücutta cilt döküntüsü” diye konuştu.

Bazı annelerin çocuklarının diş çıkarma sürecinde ishali ve hafif ateşinin olduğunu belirttiklerini kaydeden Arslan, “Bu semptomların diş sürmesiyle ilişkisi henüz kanıtlanmadığından, bebeğinizin ateşi 38 derece ve üstündeyse ve/veya ishali varsa, beraberinde diş de çıkartıyor ise doktorunuza danışın. İshal, ateş gibi belirtiler dişlenme ile aynı anda başlamış farklı bir hastalığın belirtileri olabilir” ifadelerini kullandı.

Protez Uzmanı İlker Arslan, bu durumda neler yapılabileceğini şöyle açıkladı:

“Dişetine hafif basınç uygulama: Dişetine temiz ve soğuk bezle masaj yapılabilir.

Diş kaşıyıcı kullanımı: Plastik ve boya içermeyen (BPA free) diş kaşıyıcılarını, buzdolabında bir süre beklettikten sonra bebeğinize vererek dişetlerini kaşımasını sağlayabilirsiniz. Kaşıyıcının buzlukta bekletilmemesine dikkat edilmeli. Aksi takdirde bebeğinizin dil, yanak, dudağına yapışabilir.

Besinlerden yardım: Bebeğinizin dişetlerini kaşıması için ona bir havuç ya da salatalık verebilirsiniz ya da yeşil soğanın beyaz kısmını keserek bebeğinize verebilirsiniz.

Soğuk gıdaların verilmesi: İştahsızlık görülen bebeğinize soğuk meyve püreleri ve su vererek hem ağrısını hafifletmiş olacaksınız hem de besin ve su kaybının önüne geçebileceksiniz.

Ağrıyı azaltacak ilaçların kullanımı: Parasetamolveya ibuprofen içeren şuruplar ağrının azaltılmasında faydalı olabilirler. Ancak diş çıkarırken fazla ilaç kullanmamak daha uygundur. Çünkü altta yatan başka bir hastalığın oluşturduğu ateşi düşürebileceğinden sizi ve doktorunuzu o hastalıktan habersiz bırakabilir. Tüm bunlara rağmen bebeğinizin sıkıntısı geçmiyor ise mutlaka pedodontistinize (çocuk diş hekimi) danışarak; anestezik madde içeren diş jellerini kullanabilirsiniz. Ancak bu jellerin düzensiz ve sıkça kullanımının bebeğinizin çeşitli organları ve özellikle karaciğeri üzerine olumsuz etkileri olabileceğini unutmayınız.”