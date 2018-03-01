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Bebeklerde açlık ağlamasına dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.03.2018 10:44 | Son Güncelleme

Bebeğin anne kokusu özlemi, acıkma, gaz sancısı ve kakasını yapması gibi dört nedenden dolayı ağladığını belirten Doğuma Hazırlık Eğitmeni Ebe Yonca Celep, “Bebek acıktığında kesintisiz şekilde ağlaması devam eder ve buna eşlik olarak çene titremesi görülür.

Bebeğin anne kokusu özlemi, acıkma, gaz sancısı ve kakasını yapması gibi dört nedenden dolayı ağladığını belirten Doğuma Hazırlık Eğitmeni Ebe Yonca Celep, “Bebek acıktığında kesintisiz şekilde ağlaması devam eder ve buna eşlik olarak çene titremesi görülür. Alt değişimi, emzirme, ten teması gibi bebeği sakinleştirici yöntemler uygulandığı halde ağlaması kesilmez. Anneler açlık ağlamasını fark edip bebeğine destek vermeli" uyarısında bulundu.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nihal Danaoğlu’nun kliniğinde çalışan Ebe Yonca Celep emzirme bebek ve anne açısından önemli konulara değindi. Hiçbir anne de süt gelmeme durumu olmayacağını belirten Celep, doğum öncesinde anne adayına sütün gelmesi ve rahat emzirme amacıyla meme masajı ve meme ucu çıkartma egzersizleri yaptırdıklarını söyledi.
Yapılan egzersizlerin anne adayına emzirme ve süt gelme açısından yüksek oranda yarar sağlayacağının altını çizen Celep, “Anne sütü geç gelebilir ama bebek emdikçe süt üretimi devam edip ne kadar çok emerse o kadar oranda da üretim artacaktır. Bebeğin doğuştan emme yeteneği vardır. Ama doğumdan sonra bazı bebekler doğumun gidişatına bağlı olarak emmeyebilir ve böyle durumlarda bebeğe uyaran vermek gerekebilir. Bu gibi durumlarda bebek emme refleksini uyaran vererek aktif hale getirir" dedi.

4 nedenden dolayı ağlıyorlar
Bazen annenin sütünün bebeğe yeterli gelmeyeceğini ya da besin değerlerinin düşük olabileceğini vurgulayan Ebe Celep, “İlk anne sütünün yetersiz kaldığı durumlarda bebeğin sarılık olmaması için çocuk doktorunun kontrolünde bir ölçek kadar mamayla desteklenebilir” dedi. Bebeğin en çok dört nedenden dolayı ağladığını ifade eden Celep, “Bebek açlık, anne kokusu özlemi, gaz sancısı veya kakasını yaptığı için ağlar. Bu dört nedeni giderdiğimiz zaman hala ağlamaya devam ediyorsa annenin koynunda da ağlaması kesilmiyorsa ve çene titremesi varsa bu bir açlık ağlamasıdır. Bebek her ağladığında emzirmek gerekmektedir. Bebek ne zaman isterse o zaman emzirilmesi daha doğru olur. Bebeğin emme süresi normalde 2 saatte birdir ancak bebek çok doyduysa 3-4 saatte bir de emzirilmesi de normaldir. Bebeğin her iki göğsü de emmesi gerekir. Bebek emdikçe üretim olur ve bir göğüs emilmezse tıkanıklık gibi ciddi meme sorunları oluşur" diye konuştu.

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