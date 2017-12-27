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Bebeklerde sindirim sistemi sorununa özel beslenme önerisi

SAĞLIK HABERLERİ | 27.12.2017 17:21 | Son Güncelleme 10 saat önce

KAYSERİ, (DHA) - ÇOCUK Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Armut, bebeklerde sindirim sistemi sorununun sıklıkla görüldüğünü belirterek, "Bebeğe özel beslenme düzeni ve sistemi oluşturulması, ileride görülebilecek hastalıkları da engellemeye yardımcı oluyor" dedi.

Bebeklerin yedikleri yiyeceklerin sürekli ağız ve burundan gelmesi durumunda dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Armut, "Bebeklerde çok sık görülen sindirim sorunlarından biri, yiyecek ve içeceklerin kusma olmadan ağza geri gelmesi durumudur. Bazen bu yolla, ağız ve burundan dışarıya çıkabilir. Bebeklik döneminde görülen ve reflü olarak adlandırılan bu sorun, bebeğin yaşamının ilk yılında sıklıkla ortaya çıkar, daha çok 4'üncü ayda zirve yapıp, 6'ncı aydan sonra giderek azalır. Sorunun kalıcı olduğu düşünülse de genellikle 12-15'inci aylara doğru sorun tamamen ortadan kalkmaktadır. Bebeklik döneminde bu sorunun tedavisi için ilaç kullanımı yerine beslenme miktarı ve kıvamında yapılacak düzenlemeler etkili olacaktır. Anne sütü ve özel mamalara (formül süt) kıvam arttırıcılar eklenebilir. Formül sütler; pirinç, mısır ve patates nişastası, guar zamkı veya keçiboynuzu lifi içermektedir. Standart formül süt yerine, mide içeriğinin geri kaçmasını engelleyecek sütler kullanılması sorunu giderebilir" dedi.

Bebeklerin dizlerini karnına çekerek yüksek sesle ağlıyorsa dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dr. Armut, "Bebeklerde, altta yatan organik bir neden olmaksızın ortaya çıkan ağlama nöbetleri, infantil kolik olarak adlandırılmaktadır. Ağlama atakları doğumdan sonra 4-6'ıncı haftalarda başlar, bebek 3-4 aylık olduğunda da genellikle sona erer. İnfantil koliğin en belirgin belirtisi, öğleden sonra ve akşam saatlerinde başlayan, aşırı yüksek sesle ağlama nöbetleridir. Ağlama atakları sırasında bebek rahatsız, sıkıntılı ve telaşlıdır. Bebek, genellikle dizlerini karnına kadar çeker ve yüzü bir süre sonra kızarır. İnfantil kolik teşhisinde, doktorun ayrıntılı öykü ve fizik muayeneyle bebeği değerlendirmesi çok önemlidir. Bebek tokken, yavaşça ritmik sallamayla ve pışpışlamayla susuyor, bırakınca tekrar ağlamaya başlıyorsa infantil kolikten bahsedilebilmektedir. Bebeği sakinleştirici rezene özleri ve sakaroz çözeltileri, ağlama süreleri üzerine olumlu etki sağlayabilir. Ancak doktor önerisi olmadan bitkisel karışımlar kesinlikle kullanılmamalıdır" diye konuştu.

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