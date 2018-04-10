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Bebeklerdeki çürük dişlere dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.04.2018 18:42 | Son Güncelleme

Çocuk Diş Hekimi Doç.

Bebeklerdeki çürük dişlere dikkat

Çocuk Diş Hekimi Doç. Dr. Çiğdem Elbek Çubukçu, anne sütündeki laktoz, uzun süreli emzirme ve mamalara bal, pekmez ve muz eklenerek biberonla bebeğe sunulmasının bebeklerde erken çocukluk çağı çürüğü (EÇÇ) olarak adlandırılan diş çürümelerine yol açtığını söyledi.
Bebeklerde dişlerin üzerinde daha dişlerin sürmesi devam etmekteyken ıslak şeker veya açık kahverengi şeffaf renkli lekelerin oluştuğu ya da aksine tebeşir beyazı şeklinde mat renkli çizgilerin geliştiğinin görüldüğünü kaydeden Çocuk Diş Hekimi Doç. Dr. Çiğdem Elbek Çubukçu, bu lekelerin başlamış ya da devam etmekte olan diş çürüklerinin işaretleri olduğunu kaydetti. Dişlerin sürme devam etmekteyken çürükler sebebiyle kırılıp yok olmasının sık görülen bir durum olduğunu, bu çürüklerin erken çocukluk çağı çürüğü (EÇÇ) olarak adlandırıldığını ifade eden Çubukçu, “Kronik, geri dönüşümsüz, çok faktörlü ve enfeksiyöz bir hastalık olan EÇÇ, çocuklarda görülen en yaygın hastalıklardan biridir. 6 aydan daha büyük bebeklerde sürmüş dişlerin temizlenmeden bırakılması, sütteki laktozun etkisiyle çürüklere yol açabiliyor. Ayrıca bal, pekmez ve muz gibi gıdaların eklendiği sütlü yoğurtlu karışımların veya çocuk mamaların biberonla çocuğa sunulması çürüklere yol açmaktadır” dedi.
Bebeklerin en geç bir yaşında çocuk diş hekimine muayene ettirilmesi gerektiğini belirten Çubukçu, “Bebeklerin gece sık sık ve uzun süreli emzirilmemesi gerekiyor. Bebekler biberonla uyuma alışkanlığı kazanmamalı. Bebek besledikten sonra mutlaka su içmesi önemlidir. Emziği şekere, bala veya pekmeze batırarak verilmemeli. Sabah ve akşam beslenme sonrasında çocuğun dişlerini temiz ve ıslak bir tülbentle temizlenmeli” diye konuştu.
Süt dişlerinin bebeklerde ortalama 6. ayda sürmeye başladığını ve 2,5-3 yaşlarında 20 süt dişinin sürmesinin tamamlandığını belirten Çubukçu, süt dişlerinin 6-12 yaşların arasında görevlerini tamamlayıp yerlerini kalıcı eşlerine bıraktıklarına dikkat çekti. Çubukçu, “Buluğ çağına kadar görevleri olan bu dişlerin çürük sebebiyle kaybedilmesi veya çürümüş süt dişlerinin tedavi edilmeden bırakılması genel sağlık ile diş ve çeneler üzerinde istenmeyen sonuçlar ortaya çıkarır” şeklinde konuştu.

Bebeklerdeki çürük dişlere dikkat

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