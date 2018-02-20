Bebekleri doğumdan sonra yalnız bırakmak güvensizlik başlangıcı

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ve Doğum İçin El Ele Derneği tarafından düzenlenen ‘Doğum psikolojisi, bağlanma, travma’ konulu konferansta konuşan Uzman Psikolog Neşe Karabekir, dünyaya yeni gelen bebekleri doğumdan sonra yalnız bırakmanın güvensizlik başlangıcına sebep olacağını söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Doğum İçin El Ele Derneği tarafından ’Doğum psikolojisi, bağlanma, travma’ konulu konferans düzenlendi. Geriatri Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansta konuşan Uzman Psikolog Neşe Karabekir, "Doğum anında sadece anne ve babaya değil aynı zamanda doğum destekçilerine destek vererek bebeklerin en güzel şekilde anneyle kavuşmasını sağlamak gerekir. Doğumda ten tene temas ana hedefimizdir. Bebeğin doğum şekli ne olursa olsun dünyaya geldikten sonra tek kavuşacağı yer anne göğsüdür. Eğer annede bir sıkıntı varsa baba göğsüdür. Bu bağışıklık sistemini geliştirmekten bağlantılı olarak bağlanmayı bile artırıcı bir özelliği vardır" dedi.

Bebeklerin doğum sonrasında yalnız bırakılmaması gerektiğini kaydeden Karabekir, "Doğumdan sonra yeter ki çocuklar yalnız kalmasınlar. Çünkü anne göğsü doğal bir kuvözdür. Dolayısıyla çıktıktan sonra bir daha bebeğin üşümesi hiç mümkün değil. Bu bağışıklık sistemini artırıyor. Bebek çıkar çıkmaz hastane mikropları yerine dost mikroplarla karşılıyor. Psikolojik anlamda bağlanma dediğimiz şey ilk etapta anneyle bağlanıyor. Gerekiyorsa babayla bağlanıyor. Çünkü gebelik esnasında annenin ve babanın sesine, kokusuna ve tadına alışmış oluyor. Bir dünyadan diğer dünyaya geçişi çok daha yumuşak ve saygılı olarak ayarlamak gerekir. Doğumda ten tene temas neredeyse yapılması gereken en önemli şeylerden birisidir. Eğer bebek sağlıklıysa ve riskli bir durum yoksa bu yapılmalıdır. Aksi takdirde çocuk yalnız kaldığında bağışıklık sistemindeki rahatsızlıkların haricinde güven sorunu başlıyor. Bunu sonrasında hiperaktivite ve dikkat bozukluğu hatta bazen otizm gibi farklı süreçlerde görüyoruz. Çocuklarda ve ergenlik dönemlerinde bununla uğraşmadan önce ilk başlangıçta ayarlayabilirsek daha güvenle başlıyor. Bu güven aynı zamanda kendine ve dünyaya olan güveni ve en önemlisi zihinsel ve bedensel gelişimini de artırıyor" ifadelerini kullandı.