Bebekleri kundağa sarmak kalça çıkığına sebep oluyor

Türkiye’de her yıl 15 bin bebekte görülen kalça çıkığına sebep olan etmenlerin başında geleneksel kundağın geldiğini belirten uzmanlar, hastalıkta erken teşhis ve tedavi ile başarılı sonuçlar alınabildiğine dikkat çekti.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Tayfun Açıkgöz, ‘gelişimsel kalça çıkıklığı’ sorunu yaşayan bebeklerin aileleriyle bir araya gelerek bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda gelişimsel kalça çıkıklığı ile ilgili bilgi veren Açıkgöz, hastalığın güncelliğini koruyan önemli bir ortopedik sorun olduğunu ve erken teşhis konulup uygun tedavisi yapılmadığında sakatlıklara neden olabileceğini belirtti. Bu sakatlıkların gerek bebekte, gerek ailelerinden gerekse de toplumda psikolojik ve ekonomik sorunlar meydana getirdiğine dikkat çeken Açıkgöz, asıl sebebin tam olarak bilinmemekle birlikte ligamentöz laksite genetik ve hormonal faktörlere, rahim içi ters pozisyona ve başka bazı çevresel faktörlere bağlı olduğunun altını çizdi.

“Geleneksel kundak kullanma, bu hastalığa sebep oluyor”

“Ülkemizde gerek yakın akraba evliliklerinin sıklığı ve gerekse kundak kullanma alışkanlığının hala süregelmesi hastalığın yüksek oranda görülmesine sebep olmaktadır” diyen Açıkgöz önemli uyarılarda bulundu. Açıkgöz şunları söyledi: “Geleneksel kundak kullanma, hastalığın yüksek oranda görülmesindeki asıl faktörlerden birisidir. Tanıdaki gecikmeler de buna eklenince bebekler ameliyatsız tedavi dönemini yitirebilmektedirler. Ailelere bebeklerini kundak yapmamalarını, gelişimsel kalça çıkığı hastalığında erken dönemlerde uygulanan tedaviler ile iyi neticelerin alınması nedeniyle eğer hastalık teşhis edilirse tedavisine başlanması hususunda gecikmemeleri ve ihmalde bulunmamaları önerilir.”