Bedenini öğrencileri için bağışladı

DENİZLİ (AA) - Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Oğuzhanoğlu'nun bedeni, vasiyeti ve ailesinin izniyle bilime ışık tutmaya devam etmek için kadavra olarak üniversiteye bağışlandı.

Yakalandığı mide kanserine yenik düşerek 16 Şubat'ta tedavi gördüğü üniversite hastanesinde hayatını kaybeden 61 yaşındaki Oğuzhanoğlu için PAÜ Tıp Fakültesi Anatomi Laboratuvarı önünde tören düzenlendi.

PAÜ Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı ve Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esat Adıgüzel, törende yaptığı konuşmada, tıp camiasının çok önemli bir ismini kaybetmenin hüznünü yaşadıklarını belirterek, vücudunu öğrencilerine adayan bilim insanı Oğuzhanoğlu'nu anmak için bir arada olduklarını ifade etti.

Kendini bilime adayan Oğuzhanoğlu'nun vasiyeti üzerine bedenini anatomi eğitimi için öğrencilerine emanet ettiğini dile getiren Adıgüzel, şunları söyledi:

"Oğuzhanoğlu, vefatının ardından bıraktığı bedeniyle bilime ışık tutmaya devam edecek. Bir hocanın kendi vücudunu öğrencilerine adaması çok önemli. Kendimi çok zor tutuyorum. 22 yıldır tanışıyoruz. Hiç olmayacak yerlerde deneyler yaptı. Biz onunla çok şeyler paylaşıyorduk. Çok derin bir insandı. Bazen Sivas'ın türkülerini, bazen Roma'da hangi yerlerin gezilmesi gerektiğini konuşuyorduk. Üniversiteye çok şeyler kattı. Ben bilmiyordum, bu arada sosyoloji bitirmiş üniversitede. Onun vasiyetiydi, kendisinin ve pek çok insanın yaşamını sonlandıran kanser ve daha nice amansız hastalıklara karşı insanların galip gelmesinin yolunun ancak bilimle ve iyi hekimlerin emeği ile mümkün olacağından bedenini eğitim için bağışladı.