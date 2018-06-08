Beko ile şampiyonlar gibi beslen

İstatistikler her yıl çocukların daha kötü beslendiklerini gösteriyor. Daha az taze sebze, meyve ve balık yiyip, daha fazla yağ ve şeker tüketiyorlar.

Mevcut eğilimin sürmesi halinde şu anda dünya genelinde 41 milyon olan fazla kilolu ya da obezite sorunu yaşayan çocuk sayısı, 2025 yılına kadar 70 milyonu aşacak. Beko, dünya çapında farkındalık yaratarak ve insanları harekete geçirerek sorunun önüne geçmeyi hedefliyor.

Beko çocuklarda obeziteyle savaşmak için ilk büyük adımını 6 Mayıs’ta oynanan El Clasico’da attı. 400 milyon izlenmeyle dünyanın en çok izlenen spor müsabakalarından birinde Beko FC Barcelona formasındaki logosundan vazgeçti ve futbolcular Eat Like A Pro (Şampiyonlar Gibi Beslen) kampanyası için hazırlanan özel formalarıyla sahaya çıktı.

Aynı zamanda Beko, Instagram veya Twitter’da #EatLikeAPro hashtag’i altındaki her gönderi için çocuklarda görülen fazla kilo ve obezite ile mücadeleye destek olmak amacıyla UNICEF’e 1 Euro bağış yapacağını duyurdu. Kampanya ile sadece 10 günde 1.000.000 #EatLikeAPro hashtag’li paylaşım yapıldı. Beko yapacağı 1 milyon Euro bağış ile UNICEF’le birlikte 600.000 çocuğun hayatını değiştirmeyi hedefliyor.