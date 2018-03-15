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Bektaşoğlu’ndan ‘Kanser Araştırma Komisyonu" önerisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.03.2018 13:15 | Son Güncelleme

CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Karadeniz’de artan kanser vakalarının TBMM’de kurulacak bir komisyon tarafından araştırılması için önerge verdi.Önergesinin gerekçesinde, 1986 yılında Ukrayna’nın Çernobil kentinde bulunan nükleer santralde meydana gelen patlama sonrasında aynı coğrafyada bulunan bütün ülkelerin, en çok da Doğu Karadeniz illerinin radyoaktif kirlenmeye maruz kaldığını hatırlatan Bektaşoğlu “Patlamanın ardından hava sirkülasyonu, bulutlar ve yağmur yoluyla bölgemize yayılan radyasyon, toprağa, su kaynaklarına, Çay, Fındık gibi tarım, hayvansal gıda ve deniz ürünlerine geçmiş, böylece 30-40 yıl sürecek kalıcılıkta yerleşerek, doğa ve insan yaşamını tehdit edecek boyutlara ulaşmıştır.

Bektaşoğlu’ndan ‘Kanser Araştırma Komisyonu" önerisi

CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Karadeniz’de artan kanser vakalarının TBMM’de kurulacak bir komisyon tarafından araştırılması için önerge verdi.
Önergesinin gerekçesinde, 1986 yılında Ukrayna’nın Çernobil kentinde bulunan nükleer santralde meydana gelen patlama sonrasında aynı coğrafyada bulunan bütün ülkelerin, en çok da Doğu Karadeniz illerinin radyoaktif kirlenmeye maruz kaldığını hatırlatan Bektaşoğlu “Patlamanın ardından hava sirkülasyonu, bulutlar ve yağmur yoluyla bölgemize yayılan radyasyon, toprağa, su kaynaklarına, Çay, Fındık gibi tarım, hayvansal gıda ve deniz ürünlerine geçmiş, böylece 30-40 yıl sürecek kalıcılıkta yerleşerek, doğa ve insan yaşamını tehdit edecek boyutlara ulaşmıştır. Tüm bunlar bilimsel araştırmalar ve verilerle ortaya konulduğu gibi ortaya çıkardığı sonuçlarla da kanıtlanmıştır” dedi.

“10 yılda kanser ölümleri 5 bini aştı”
Bektaşoğlu, özellikle 2000’li yıllardan sonra kanser türlerinin ve buna bağlı ölümlerin artığını ifade ettiği önergesinde, şu cümlelere yer verdi:
“Teşhis ve tedavilerle ölümlerin kayıtları sağlıklı tutulamamıştır. Ancak son 10 yılda ölüm sayısının 5 binleri aştığı ifade edilmektedir. Bu nedenle, Doğu Karadeniz genelinde, Giresun özelinde Çernobil’in etkilerinin araştırılması, kayıtların incelenmesi ve önceki bilgilerin güncellenmesi, kaza sonrasında santralden yayılan radyasyonun; doğaya, ürünlere, canlı, cansız varlıklara ve insana verdiği zararların ortaya çıkarılması gerekmektedir."
Bülent Bektaşoğlu, bu nedenlerle ve kanser hastalıklarındaki oranların belirlenmesi, kanserin önlenmesine dair mücadele, tedavi teşhis hizmetlerine dönük yapılacak çalışmaların bir komisyon kurularak değerlendirilmesini istedi.
CHP grubundan onaylanarak TBMM gündemine gelecek önergenin kabul edilmesi halinde her partiden milletvekillerinden oluşan bir komisyon kurulacak.

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