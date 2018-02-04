Bel ağrılarınızın sebebi piriformis olabilir

Bel veya siyatik ağrısı olanların yüzde 6’sında piriformis sendromu olduğunu ifade eden uzmanlar, halk arasında ’yalancı siyatik’ olarak da bilinen bu rahatsızlığın genellikle diğer bel rahatsızlıklarıyla, özellikle de bel fıtığı ile karışabildiğini söyledi.

Piriformis kasının kalçanın derininde bulunduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, bazen bir travma, bazen de o bölgeye yakın geçirilen bir cerrahi müdahale sonrası kastada kramp oluşabildiğine dikkat çekti. Ayrıca bel-kalça bölgesindeki başka rahatsızlıklardan veya kısmi kan dolaşımının azalmasıyla da bu rahatsızlığın ortaya çıkabileceğini belirten Şahabettinoğlu, "Bu durumda gerginleşen piriformis kası, siyatik sinirine baskı yaptığı için kişi ağrı duymaya başlar. Piriformis kası disfonksiyonu, siyatik sinir alanı olan gluteal bölge, uyluk ve bacak arka yüzü, ayağın dış kısmında ağrıya yol açabilir. Kayakçılar, uzun yol şoförleri, tenisçiler, uzun mesafe bisiklet kullananlar riskli gruplardır. Piriformis sendromunda kaba etlerde ağrı olabilir. Hastalar bacak bacak üstüne atınca ağrısının arttığını söyler. Bu ağrı bacağın alt yarısına kadar inerek bel fıtığını taklit edebilir. Yürümekle ve çömelmekle şikayetler artabilir. Kasık bölgesinde de ağrı olabilir" dedi.

Piriformis kası disfonksiyonu teşhisinin esasen klinik muayene ile tespit edildiğini vurgulayan Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, "EMG ve MR tetkikleri ayırıcı teşhis için istenebilir. Özellikle bel MR’ında görülen, fakat şikayetin varlığından sorumlu olmayan bel fıtığı hekimi yanıltabilir. Ayırıcı teşhis için dinamik EMG ve dinamik kalça MR çekilmesi daha yararlıdır. Manuel terapi ile piriformis sendromuna sebep olan kasın ve mafsal çevresindeki dolaşımın arttırılması ve gerginliklerin azaltılması sağlanabilir. Haftada iki seans olarak yapılan terapilerle genellikle 5 ile 10 seansta düzelme sağlanabilir. Böylece piriformis kasındaki spazmı çözerek dolaşımı düzenlemek ve siyatik sinir baskısını ortadan kaldırmak suretiyle bel, kalça ve bacak ağrısından kurtulmak mümkündür" şeklinde konuştu.