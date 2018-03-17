Bel ağrısı deyip geçmeyin

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hakan Seçkin, bel ağrısının dünyada baş ağrısından sonra en sık görülen ağrı tipi olarak kişinin iş ve sosyal yaşamını altüst ettiğini söyledi.

Bel ağrısı denilince akla öncelikle bel fıtığı geldiğini ancak bunun başka sebeplerinin de olabileceğini ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hakan Seçkin, "Bel ağrısı, zorlama ve duruş bozuğu gibi etkenlerden kaynaklanabilir. Fiziksel hareketlilik ile şiddetlendiği, istirahatle hafiflediği ise en çok görülen belirtilerden birkaçıdır. Bel ağrısının şiddeti, öne eğilme, uzun süre ayakta durma, yürüme gibi günlük aktivitelerle artabilir. Bel ağrısı nüfusun yüzde 75-85’ini yaşamlarının herhangi bir döneminde etkileyen en önemli bir sağlık sorunlarından biridir" şeklinde konuştu.

Bel ağrısının pek çok sebebi olduğunu belirten Seçkin, "Bel ağrısına sebeplerinden biri de, mide, karaciğer, böbrek gibi organ rahatsızlıklarının bel bölgesine yayılmasıdır. Bazı bel ağrılarının nedenlerinin de psikolojik olup olmadığı kapsamlı şekilde araştırılmalıdır. Rutinleşen ve geçmeyen bel ağrıları için bir uzman doktora başvurulması gerekmektedir. Cerrahi müdahale veya ağrı cerrahisi seçenekleri düşünülmeyen hastalarda, bel sağlığının korunması için gün içinde uyulması için gereken kurallar ve egzersizler önemlidir. Uzun süre aynı pozisyonda kalınmamalıdır. Oturma ve ayakta kalma süresinin 45 dakikayı geçmemesine özen gösterilmelidir. 45 dakika ayakta kalındıysa 5 dakika kadar oturulmalı, 45 dakika oturulmuşsa 5 dakika kadar ayakta kalınmalıdır. Oturulduğunda bel kavisini destekleyen bir yastık kullanmak alışkanlık haline getirilmelidir. Yerle olan işlerde, yere eğilerek değil çömelerek işlerin yapılmasına özen gösterilmelidir. Yatmak için yaylı ortopedik yatak kullanılmalıdır. Yatarken önce yatağın kenarına gelip oturulmalıdır. Kollardan destek alarak önce yan yatılmalı, sonra sırt üstü dönülmelidir. Yataktan kalkmak istenildiğinde, önce yan yatıp kollardan destek alınmalı ve oturulmalı sonra ayağa kalkılmalıdır. Yan pozisyonda öne doğru bükülerek bacaklar karına doğru çekip yatmak sağlık bakımından en uygun pozisyondur" dedi.

Bel ağrısı tedavisinin, bel ağrısının sebebine şiddetine, kişinin yaşına ve pek çok özelliğine göre farklı şekilde yapılabileceğine değinen Seçkin, "Bel ağrısının tedavisinde uzman kontrolünde basit ağrı kesici ilaçlar, kas gevşeticiler kullanılabilir. Ağrıya yönelik girişimsel işlemler de bel ağrısı tedavisinde etkilidir. Bel fıtığı ameliyatlarındaki amaç fıtıklaşan diskin temizlenmesi ve sinir üzerindeki basıyı mikrocerrahi yöntemle kaldırmaktır" diye konuştu.