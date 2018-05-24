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Bel bölgesindeki yağlanma D vitamini eksikliğinin habercisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.05.2018 12:21 | Son Güncelleme

Bel bölgesinde yağlanma farklı sebeplerden meydana gelebilir. Fakat bel bölgesinde yağlanma bedeninizde oluşturduğu etkilerle sağlığınızı riske attığınızı gözler önüne seriyor. Bu etkilerden birisi de bel bölgesindeki yağlanmanın D vitamini eksikliği yaşadığınızı göstermesi.

Bel bölgesindeki yağlanma D vitamini eksikliğinin habercisi

Bel bölgesinde yağlanma olan kişiler bel bölgesindeki yağlanmadan nasıl kurtulacağını düşündüğü kadar tedavisini ve bedende oluşturduğu etkileri de göz önünde bulundurmalıdır.

BEL BÖLGESİNDEKİ YAĞLANMA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN HABERCİSİ!

Bel bölgesindeki yağlanma ile ilgili Hollanda'da yürütülen bir araştırma, bel ve karın bölgesindeki yağlanmanın D vitamini eksikliğine işaret ettiğini ortaya koydu. Uzmanlar, daha çok bel ve göbek bölgesinde yağlanması olan kişilerin kan testiyle D vitaminine baktırması gerektiğini söyledi.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE OBEZİTE HASTALIĞI YAKINDAN İLİŞKİLİ!

Hollanda Leiden Üniversitesinden Rachida Rafiq ve ekibinin yürüttüğü obeziteyle ilgili verilere dayanarak hazırlanan çalışmada, karın çevresindeki yağlanma ile D vitamini eksikliği arasında güçlü bir ilişki olduğu belirtildi.

Rafiq, çalışmada elde edilen bulgulara göre, daha çok bel ve göbek bölgesinde yağlanması olan kişilerin D vitamini eksikliği riskiyle karşı karşıya olduğunu, bu kişilerin kan testiyle D vitaminine baktırması gerektiğini söyledi.

Araştırma sonuçlarının bu hafta İspanya'nın Barselona kentinde yapılacak Avrupa Endokrinoloji Derneğinin toplantısında değerlendirileceği belirtildi.

Son yıllarda yapılan bazı çalışmalar vücuttaki D vitamini eksikliğinin glukoz (şeker) dolaşımı ve insülin seviyeleri üzerine etkili olduğunu gösteriyor.

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