Bel bölgesindeki yağlanma D vitamini eksikliğinin habercisi

Bel bölgesinde yağlanma olan kişiler bel bölgesindeki yağlanmadan nasıl kurtulacağını düşündüğü kadar tedavisini ve bedende oluşturduğu etkileri de göz önünde bulundurmalıdır.
BEL BÖLGESİNDEKİ YAĞLANMA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN HABERCİSİ!
Bel bölgesindeki yağlanma ile ilgili Hollanda'da yürütülen bir araştırma, bel ve karın bölgesindeki yağlanmanın D vitamini eksikliğine işaret ettiğini ortaya koydu. Uzmanlar, daha çok bel ve göbek bölgesinde yağlanması olan kişilerin kan testiyle D vitaminine baktırması gerektiğini söyledi.
D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE OBEZİTE HASTALIĞI YAKINDAN İLİŞKİLİ!
Hollanda Leiden Üniversitesinden Rachida Rafiq ve ekibinin yürüttüğü obeziteyle ilgili verilere dayanarak hazırlanan çalışmada, karın çevresindeki yağlanma ile D vitamini eksikliği arasında güçlü bir ilişki olduğu belirtildi.
Rafiq, çalışmada elde edilen bulgulara göre, daha çok bel ve göbek bölgesinde yağlanması olan kişilerin D vitamini eksikliği riskiyle karşı karşıya olduğunu, bu kişilerin kan testiyle D vitaminine baktırması gerektiğini söyledi.
Araştırma sonuçlarının bu hafta İspanya'nın Barselona kentinde yapılacak Avrupa Endokrinoloji Derneğinin toplantısında değerlendirileceği belirtildi.
Son yıllarda yapılan bazı çalışmalar vücuttaki D vitamini eksikliğinin glukoz (şeker) dolaşımı ve insülin seviyeleri üzerine etkili olduğunu gösteriyor.
Suriye'yle ilgili müthiş iddia: ABD Suriye'de İran üssünü vurdu!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması! Bedelli askerlik 2018 çıkacak mı?
Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!
İsmail Küçükkaya'ya neden hapis cezası verildi?
15'inci kez intihara kalkıştı! Dayaktan zor kurtuldu
Şişli'de korkunç görüntü! Ağaca asılı halde bulundu
Instagram'da erkekleri böyle kandırıyor
İşte liderlerin çizdiği profil! 'Erdoğan değişti, Muharrem İnce ezber bozdu'
Afrika'nın 5 bin yıllık avcıları
CHP'de 'Tuncay Özkan ile Bülent Tezcan kavga etti' iddiası gündemi sarstı
Instagram'da yeni dönem! Merak edilen özellik geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum