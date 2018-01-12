"Bel fıtığı ameliyatında saatler hatta dakikalar bile çok önemlidir"

İSTANBUL, (DHA)-DOÇ. Dr. Yıldızhan, bel fıtığı bulunan bir hastada idrar ve büyük abdest yapamama veya tutamama, makat ve cinsel organlarda hissizlik, bacaklarda felce doğru gidiş gibi belirtiler varsa o kişinin acilen ameliyata alınması gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Yıldızhan, "Bu tip hastalarda, saatler hatta dakikalar bile önemlidir" dedi.

Uzun süre masa başında oturanlarda ve araç kullananlarda bel fıtığı oluşma riskinin daha yüksek olduğunu belirten Doç. Dr. Yıldızhan, bel kayması, kireçlenme, çeşitli iç organ hastalıkları, duruş ve oturuş bozuklukları gibi daha pek çok nedenin bel ağrısı yapabileceğini söyledi. Bel fıtığı rahatsızlıklarının büyük bir çoğunluğunun fizik tedavi, ilaç tedavisi ve istirahat ile giderilebileceğini, vurgulayan Doç. Dr. Yıldızhan,çok az kısmının ameliyat yöntemiyle tedavi edilebileceğini dile getirdi.

BEL FITIĞI HASTALIĞINDA HANGİ DURUMLARDA AMELİYATA BAŞVURULUR?

Bel fıtığı hastalığında öncelikle tedavide cerrahi dışı yöntemlerin tercih edildiğini, ancak bazı durumlarda mutlaka ameliyat gerektiğini aktaran Doç. Dr. Yıldızhan, şunları söyledi: