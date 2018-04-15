Bel fıtığı ameliyatlarında lazerle tedavi başarı şansını artırıyor

Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cenk Ermol, bel fıtığı rahatsızlıklarında artık lazerli ameliyat yöntemlerinin ön plana çıktığını belirterek, "Lazerli, kansız ameliyat dediğimiz ameliyat yöntemleri var. Açık ameliyat olmak kolay ancak, ameliyattan sonra sağlığımıza ve yaşam biçimimize dikkat edip bu rahatsızlığı yeniden tekrar ettirmememiz gerekiyor" dedi.
Memorial Antalya Hastanesi ve Kumluca Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen konferansta katılımcılara boyun ve bel fıtığının sebepleri, tedavisi ve ameliyatı konularında bilgi verildi. Kumluca Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta konuşan Memorial Hastanesi Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cenk Ermol, Kumluca bölgesinin ana geçim kaynakları tarım olduğu için genelde ağır işçiliklerin yapıldığını, sera içinde terleyip, dışarı çıkınca ani hava değişimi yüzünden gerilen kasların yine ani bir hareketle darbe gördüğünü belirtti. Op. Dr. Ermol, bu yüzden Kumluca ve bölgede bu rahatsızlıkların daha sık görüldüğünü ifade etti. Dr. Ermol, boyun fıtığının masa başı çalışanlarda da oturma şekil bozuklarına bağlı olarak sıklıkla görüldüğüne dikkat çekti.
Fıtık tedavilerinin ilk aşamalarda istirahatla tedavi edildiğini, ancak rahatsızlık ilerlemişse önce ilaçlı tedavi, eğer yetmiyorsa ameliyatlı tedaviye geçildiğini söyleyen Op. Dr. Cenk Ermol, “Artık günümüzde bel fıtığı ameliyatı olup da günlerce yatağa bağlı kalmak yok. Lazerli, kansız ameliyat dediğimiz ameliyat yöntemleri var. Ameliyat olmak kolay ancak, ameliyattan sonra sağlığımıza ve yaşam biçimimize dikkat edip bu rahatsızlığı yeninden tekrar ettirmememiz gerekiyor. Ben fıtık ameliyatı oldum, bir daha bu rahatsızlık bende olmaz demek olmaz. En önemlisi de bel fıtığını ileri aşamalara iletip, ayaklarda uyuşma veya cansızlık boyutuna getirmişsek, bel fıtığı ameliyatı olmuşsak bile ayaklardaki cansızlık geçmez. Bu ancak fizik tedavi yöntemleri ile geçebilir. Bu da yüzde 100 çözüm olmuyor. Bu yüzden bel fıtığını ileri boyutlara vardırmamız gerekiyor” dedi.
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