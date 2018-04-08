Bel kilitlenmesine anahtar eller

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, halk arasında ‘bel kilitlenmesi’ olarak bilinen faset eklem sendromunun manipülasyon tedavisiyle düzeldiğini söyledi.

Yaşlanma, ağır işlerde çalışma, dengesiz yük taşıma, sert spor yapma, uzun süre oturma ya da travma sonucu faset eklem ağrılarının ortaya çıktığını belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, bu ağrının omurganın hangi seviyesinde kilitlenme olduğuna bağlı olarak değişebileceğine dikkat çekti. Şahabettinoğlu, “Bu ağrı özellikle bel bölgesinde görülür ve ağrı bel, kalçalar ve uylukların arkasında hissedilebilir. Ağrı, ayakta durmakla, doğrulmaya çalışmakla ve sağa-sola dönmekle artar. Oturma ve öne eğilme ile azalır. Doğrulurken zorlanma ve eller ile dizlerden destek alma tipiktir” dedi.

Faset eklemlerin, omurların arka tarafında bulunan kendi küçük ama işlevi büyük eklemler olduğunu ifade eden Şahabettinoğlu, “Omur kemiklerinin birbirine bağlanmasını, omurganın öne, arkaya ve dönme hareketlerini esnek bir şekilde yapmasını sağlar. Hem omuriliğin içinde yer aldığı kanala hem de omurilikten bacaklara veya kollara doğru giden sinirlerin çıktığı kanala oldukça yakındır. Konumlarından dolayı ilerleyen durumlarda bu sinirlerin baskı altında kalması sebebiyle bel fıtıklarını taklit edebileceğinden detaylı bir fizik muayene ile bulguların iyi değerlendirilmesi gerekir. Aksi takdirde çekilen MR’larda fıtık da görülüyorsa faset eklem sendromu atlanıp yanlış ya da eksik teşhis ve tedavilere maruz kalınabilir. Bel bölgesinde en yaygın ağrı sebebi disk olarak kabul edilse de kronik bel ağrısının yüzde 15 ile 40’ından faset sendromunun sorumlu olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Dolayısı ile bel ağrısı olan her 4 kişiden birinde sebep faset eklem sendromudur. Yani bel kilitlenmesi, bel fıtığından 3 kat daha fazla görülmektedir. Faset eklemlerde oluşan bozukluklar çok şiddetli bel ve sırt ağrılarına sebep olabilir. Omurgaya uygulanan sürekli ve bilinçsiz yükler, bu küçük eklemlerin rahatsızlanmasına yol açmaktadır. Ancak, bel-boyun ağrılarının en fazla görülen sebeplerinden olmasına rağmen faset eklem sendromu yeterince tanınmayıp ihmal ediliyor” diye konuştu.

Hastalarına uyguladığı manipülasyon (elle tedavi) ile bel kilitlenmesinde yüksek oranda iyileşme sağlandığını ifade eden Şahabettinoğlu, “Bu tedavi yönteminde, ağrılı faset eklem bölgesine ellerle birtakım bastırma, germe, döndürme teknikleri uygulanır. Masajla ilgisi olmayan manipülasyon (elle tedavi) yöntemi ile bel kilitlenmesinde genellikle 1 - 4 seansta iyileşme sağlanır. Tedavi sonrası yapılması ya da uzak durulması gereken duruş pozisyonları vardır” şeklinde konuştu.