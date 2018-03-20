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Bel soğukluğu (gonore) nedir, belirtileri ve tedavisi nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.03.2018 17:47 | Son Güncelleme

Tıptaki ismi Gonore, halk arasında ise bel soğukluğu olarak bilinen bu hastalığa ne sebep oluyor ve önemli belirtileri nelerdir diye merak ediyorsanız hemen açıklayalım… Bu hastalığın erken teşhis edilememesi durumunda daha tehlikeli durumlara yol açabilir. İşte bu hastalığa dair detaylı tüm bilgiler.

Bel soğukluğu (gonore) nedir, belirtileri ve tedavisi nelerdir?

Bu hastalık cinsel ilişkiden en az 24 saat en çok 14 gün sonra başlar. Bu süre aralığına dikkat ediniz. Gonore erkekte hemen kendini belli edebilir.

Bel soğukluğu hastalığı daha çok idrar yolları ve üreme organlarını tutan, hem kadınlarda ve hem de erkeklerde görülen karşımıza cinsel yollar ile çıkabilen bir hastalıktır. Üreme organlarının yanı sıra bazı durumlarda eklemleri ve gözü de tutabilmektedir. Bel soğukluğu veya gonore dediğimiz enfeksiyonda kadınlar daha çok taşıyıcı durumdadır. Her yıl dünyada yaklaşık 50 milyon kişinin bel soğukluğu hastalığına yakalandığı belirtiliyor.

Bu hastalık iki ayrı grupta incelenir. Gonore ve nongonokoksit üretrit. Gonore üretrit, en sık görülen bel soğukluğu mikrobudur ve başta gençler olmak üzere 50 yaşa kadar görülebilir. Nongonokoksit ise klamidya ve üreoplazma adı verilen hicre içi mikroplardan oluşur.

BEL SOĞUKLUĞU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bel soğukluğu hastalığının temel belirtisi sarı renkli akıntılı belirti diyebiliriz. Erkeklerde ve kadınlarda farklı tablolar karşımıza çıkmaktadır. Erkeklerde özellikle şüpheli bir cinsel ilişki sonrasında meniden sarı renkli bir akıntının gelmesi ilk bulgu olabilir. Bu akıntının yanı sıra idrarda yanma hissi, sık sık idrara çıkması hissi de olabilir. İdrara çıkma hissi vardır ancak yeteri miktarda da idrar yapılamamaktadır. Buna akıntıda eşlik ediyorsa bu tablonun gonore tablosu olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum fark edilip tedavi edilmediği takdirde kısırlığa yol açabilir.

Kadınlarda bel soğukluğu belirtisi sıklıkla servisit (rahim ağzı bölgesi iltihabı) yapar. Eğer bu belirtileri yaşıyorsanız hiç vakit kaybetmeden uzman bir doktora başvurmalısınız.

BEL SOĞUKLUĞU TEDAVİSİ YAPILIR?

Bel soğukluğu tedavisi genellikle antibiyotikler ilaçlar ile yapılır. Ancak bu mikrop rahatsızlığı penisilin grubu antibiyotiklere karşı dirençli olur. Daha kuvvetli antibiyotikler ile bu hastalık iyileşebilmektedir. Bel soğukluğu ilaçları ağızdan tedavisiyle 7-10 gün içerisinde iyileşmenizi sağlayabilir.

Gonore, cinsel hastalıklar arasında en çok görülen hastalıkların başında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel yolla bulaşan hastalıklar Gonore

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