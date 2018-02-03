HABER

Bel ve boyun ağrılarında “fırsatçı” uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ | 03.02.2018 13:16 | Son Güncelleme

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op.

Bel ve boyun ağrılarında “fırsatçı” uyarısı

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ozan Ganiüsmen, ülkemizde bazı fırsatçıların çekme, itme, sargılama gibi farklı yöntemlerle hastaları tedavi etmeye çalıştığını fakat tıbbi hiçbir dayanağı olmayan bu uygulamaların çok daha vahim sonuçlara neden olabildiği uyarısında bulundu.
Özel Gözde İzmir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ozan Ganiüsmen, ülkemizde bazı fırsatçıların çekme, itme, sargılama gibi farklı yöntemlerle hastaları tedavi etmeye çalıştığını fakat tıbbi hiçbir dayanağı olmayan bu uygulamaların çok daha vahim sonuçlara neden olabildiğine dikkat çekti. Bel-boyun fıtığı veya omurga kanalında daralma olan hastaların mutlaka uzman bir hekim tarafından tedavi edilmesi gerektiğine dikkat çeken Op. Dr. Ganiüsmen, bu konuda halkın daha bilinçli hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.
Bel ve boyun ağrılarının 30 yaş üstü kişilerde daha çok görüldüğünü kaydeden Op. Dr. Ganiüsmen, yaşlanmayla birlikte bu yüzdenin arttığını belirterek; hareketsiz yaşam, obezite, sigara ve alkol kullanımı, uzun süre oturarak çalışma, ağır kaldırma gibi omuriliğe baskı yapan bu etkenlerin bel ve boyun hasarlarına neden olabildiğinin altını çizdi ve şöyle devam etti: “Sigara, kemik yapısında bozulmaya yol açıyor ve kireçlenmeye neden oluyor. Aşırı kilo ise bel bölgesindeki kıkırdaklara yük bindiriyor ve yapının elastikiyetini bozuyor. Bu durum 2 tip rahatsızlığa yol açıyor. Birinci grupta fıtıklar yer alıyor. Fıtık, omurların arasındaki kıkırdağın yırtılarak omurilik kanalına girmesiyle aniden gelişiyor. Her yaşta görülebiliyor. Bel ve sırtta zorlamayla, ani ve ters hareketle tetiklenebiliyor. İkinci grup ise daha çok yaşa bağlı olarak görülen sıklıkla bel ve boyun fıtığıyla karıştırılan omurga kanalında daralma hastalığıdır. Omurga kanalında daralma hastalığında, erken tanı ve tedavi önemlidir.”

“Kanal daralmasına dikkat”
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ozan Ganiüsmen, omurga kanalında daralma hastalığının, kireçlenme, kayma, fıtıklaşmaya bağlı olarak yaşanan daralma sonucu omurilik ve sinirlere baskı nedeniyle ortaya çıktığını dile getirdi.
Omurga kanalında daralmanın, hastalarda boyun, bel, kol ve bacaklarda ağrı uyuşma ve güç kaybıyla kendini belli ettiğini kaydeden Op. Dr. Ozan Ganiüsmen, “Bu rahatsızlık yaş ilerledikçe ortaya çıkar; bazı durumlarda doğuştan da kaynaklanabilir. Durağan hayat yaşayanlar, sigara ve alkol kullananlar ve ağır işlerde çalışanlarda hastalık riski artar” dedi.

Bel ve boyun ağrılarında “fırsatçı” uyarısı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!

CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!

TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu! Acı haber geldi

TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu! Acı haber geldi

Eski futbolcu Enes Burak Başak otomobilinde öldürüldü

Eski futbolcu Enes Burak Başak otomobilinde öldürüldü

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Son dakika: Sınır karakoluna hain saldırı! 2 asker şehit

Son dakika: Sınır karakoluna hain saldırı! 2 asker şehit

İlginizi Çekebilir

Karda kışta bile terliyorsanız dikkat! 1 saatte kurtulabilirsiniz!

Karda kışta bile terliyorsanız dikkat! 1 saatte kurtulabilirsiniz!

Sigaraya savaş açtılar! Ücretsiz dağıtılacak!

Sigaraya savaş açtılar! Ücretsiz dağıtılacak!

“Ne zararı olabilir ki?” demeyin! Bitki çayları ile ilgili 8 önemli uyarı!

“Ne zararı olabilir ki?” demeyin! Bitki çayları ile ilgili 8 önemli uyarı!

Hiperaktif çocuklar için işkence gibi yönteme uzmanlardan sert tepki!

Hiperaktif çocuklar için işkence gibi yönteme uzmanlardan sert tepki!

Romatizma iç organları da etkiliyor

Romatizma iç organları da etkiliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sağlığa yeni dizayn

Sağlığa yeni dizayn

Jandarma, kanseri yenen çocukları ağırladı

Jandarma, kanseri yenen çocukları ağırladı

Vali Toprak işyeri açılışına katıldı

Vali Toprak işyeri açılışına katıldı

Medicana Konya Hastanesi uzmanları kanser hastalığı hakkında bilgi verdi

Medicana Konya Hastanesi uzmanları kanser hastalığı hakkında bilgi verdi

Uzmanlardan “AVM’lerdeki oyuncaklara dikkat edin” uyarısı

Uzmanlardan “AVM’lerdeki oyuncaklara dikkat edin” uyarısı

Doç. Dr. Ata: "Kanserin tek anahtarı ‘erken teşhis’ değil"

Doç. Dr. Ata: "Kanserin tek anahtarı ‘erken teşhis’ değil"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.