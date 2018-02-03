Bel ve boyun ağrılarında “fırsatçı” uyarısı

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ozan Ganiüsmen, ülkemizde bazı fırsatçıların çekme, itme, sargılama gibi farklı yöntemlerle hastaları tedavi etmeye çalıştığını fakat tıbbi hiçbir dayanağı olmayan bu uygulamaların çok daha vahim sonuçlara neden olabildiği uyarısında bulundu.

Özel Gözde İzmir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ozan Ganiüsmen, ülkemizde bazı fırsatçıların çekme, itme, sargılama gibi farklı yöntemlerle hastaları tedavi etmeye çalıştığını fakat tıbbi hiçbir dayanağı olmayan bu uygulamaların çok daha vahim sonuçlara neden olabildiğine dikkat çekti. Bel-boyun fıtığı veya omurga kanalında daralma olan hastaların mutlaka uzman bir hekim tarafından tedavi edilmesi gerektiğine dikkat çeken Op. Dr. Ganiüsmen, bu konuda halkın daha bilinçli hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Bel ve boyun ağrılarının 30 yaş üstü kişilerde daha çok görüldüğünü kaydeden Op. Dr. Ganiüsmen, yaşlanmayla birlikte bu yüzdenin arttığını belirterek; hareketsiz yaşam, obezite, sigara ve alkol kullanımı, uzun süre oturarak çalışma, ağır kaldırma gibi omuriliğe baskı yapan bu etkenlerin bel ve boyun hasarlarına neden olabildiğinin altını çizdi ve şöyle devam etti: “Sigara, kemik yapısında bozulmaya yol açıyor ve kireçlenmeye neden oluyor. Aşırı kilo ise bel bölgesindeki kıkırdaklara yük bindiriyor ve yapının elastikiyetini bozuyor. Bu durum 2 tip rahatsızlığa yol açıyor. Birinci grupta fıtıklar yer alıyor. Fıtık, omurların arasındaki kıkırdağın yırtılarak omurilik kanalına girmesiyle aniden gelişiyor. Her yaşta görülebiliyor. Bel ve sırtta zorlamayla, ani ve ters hareketle tetiklenebiliyor. İkinci grup ise daha çok yaşa bağlı olarak görülen sıklıkla bel ve boyun fıtığıyla karıştırılan omurga kanalında daralma hastalığıdır. Omurga kanalında daralma hastalığında, erken tanı ve tedavi önemlidir.”