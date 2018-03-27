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Belediye personelinden kan bağışı

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.03.2018 13:27 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) personeli Demirci’de Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu.Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinatörlüğü ve MASKİ ekipleri Demirci’de örnek bir kampanyaya imza attı.

Belediye personelinden kan bağışı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) personeli Demirci’de Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinatörlüğü ve MASKİ ekipleri Demirci’de örnek bir kampanyaya imza attı. "Sorumluluk Kanımızda Var" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında personeller Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu. Düzenlenen kampanya hakkında konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinatörü Kazım Aysan, "Yazılı ve görsel medyada ülkedeki kan stoklarının azaldığı yönünde yayınlar olunca biz de bu duruma kayıtsız kalamadık. ’Sorumluluk Kanımızda Var’ adı altında personelimizce kan bağışında bulunduk. Çalışan arkadaşlarımız ve hemşerilerimizin de desteği ile 52 ünite kan bağışında bulunduk. Türk Kızılayı Manisa Kan Merkezine ve bağışçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Bu tip sosyal sorumluluk projelerine desteklerinin devam edeceğini belirten Aysan, 3 ayda bir sağlıklı herkesin kan verebileceğini ifade etti.

Belediye personelinden kan bağışı

Belediye personelinden kan bağışı

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