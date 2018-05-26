Benzen maruziyeti kan kanserine yol açıyor

YEŞİM SERT KARAASLAN - Michigan Üniversitesi'nde yapılan çalışmayla "benzen" isimli kimyasala, 0,5-1 ppm oranında maruz kalınmanın bile özel bir kan kanseri tipi olan Miyelodisplastik Sendromu'na (MDS) yol açtığı ortaya konuldu.

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği (LLMBİR) Başkanı Prof. Dr. Muhit Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklama, benzin ve türevlerinin yanı sıra boya, lastik, temizlik ürünleri ve endüstriyel birçok üründe bulunan "benzen"in insan sağlığı açısından tehlikeli bir kimyasal olduğunu söyledi.

Benzen maruziyetinin ölümcül sonuçlar doğurabildiğini vurgulayan Özcan, bu sektörlerde çalışan işçilerin büyük risk taşıdığının altını çizdi.

Benzen maddesinin buharlaşan bir madde olduğunu anlatan Özcan, "Benzene maruziyet, erken dönemde beyin, sinir sistemi üzerine etkilerinin yanı sıra bağışıklık sistemi üzerine de olumsuz etki yapıyor. En korkutucu yanı ise kanser riskini artırıyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Özcan, bu konuda 1960'lı yılların başında Türk bilim insanı Prof. Dr. Muzaffer Aksoy tarafından benzen ve kan kanseri ilişkisinin tanımlandığını anımsatarak, daha sonra yapılan çok sayıda çalışmada da benzenin hem hematolojik hem de lenf kanserleri ile ilişkisinin ortaya konulduğunu söyledi.