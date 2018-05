Benzen maruziyeti kan kanserine yol açıyor

- "Kanser riskini artırıyor"

Benzenle ilgili bilgilerin artmasının Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bağlı "The International Agency for Research on Cancer (IARC)" kuruluşu tarafından insan ve hayvanlarda kanser yapıcı maddeler arasında kabul edildiğini anlatan Özcan, şu bilgileri paylaştı:

"Michigan Üniversitesindeki bilim insanları tarafından bu alanda yeni bir çalışmanın sonuçları yayımlandı. Crit Rev Toxicol Dergisi'nde bu ay yeni yayımlanan makale, özel bir kan kanseri tipi olan Miyelodisplastik Sendromlu (MDS) hastalarda benzen maruziyetine ilişkin sonuçları ortaya koydu. Araştırma kapsamında, miyelodisplastik sendromlu hastalarda benzen maruziyetinin ölçüldüğü 5 araştırma ve benzen seviyesi ölçülmeden riskli meslek gruplarında görülen MDS hastalık sıklığının değerlendirildiği 17 çalışmanın sonuçları karşılaştırıldı. Araştırmayla bilinenin çok daha altında benzenin MDS'ye yol açabileceği ifade edildi. Buna göre, benzenin 200 ppm gibi yüksek dozlardaki kanser yapıcı etkisi belirlenmişken, son çalışmayla 0,5-1 ppm maruziyetin bile kanser riskini artırdığı ortaya kondu."