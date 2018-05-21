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Beş çocuk babası böbrek nakli bekliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.05.2018 11:07 | Son Güncelleme

Batman'da 3 yıl önce kızından nakledilen böbrekle sağlığına kavuşan Ayhan Apari, enfeksiyon dolayısıyla yeniden böbrek yetmezliğine yakalandı - Hasta Apari: - "Nakledilen böbrek sürekli enfeksiyon kaptığı için bitme noktasına gelmiş. İkinci böbrek nakline ihtiyacım var"

Batman'da 3 yıl önce kızından nakledilen böbrekle sağlığına kavuşan 5 çocuk babası Ayhan Apari, enfeksiyon dolayısıyla bu böbreğini de kaybetti.

Ailesiyle 18 yıl önce İstanbul'a göç eden ve burada simit satarak geçimini sağlayan Ayhan Apari, 2010 yılında böbrek rahatsızlığı dolayısıyla memleketine geri döndü.

Kızı Kübra'dan 3 yıl önce nakledilen böbrekle yaşamını sürdüren Apari, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Batman Belediyesinin kendisine verdiği el arabası ile simit satmaya devam etti.

Ancak bu böbreğin de enfeksiyon dolayısıyla iflas etmesi üzerine yeniden nakil için arayışa giren Apari, "Doktorlar ikinci böbrek nakline ihtiyacım olduğunu söylediler. Nakledilen böbrek sürekli enfeksiyon kaptığı için kendini bitirme noktasına getirmiş. Şu anda da ikinci böbrek nakline ihtiyacım var. Doktorlarımın söylediğine göre 1-2 aya kadar böbreğim kendini bitirecek. Bunun sonucunda ya böbrek nakli olacağım ya da ömür boyu diyalize mahkum olacağım. Onun için bana ikinci bir nakil lazım." diye konuştu.

Böbrek nakli olduğu için sıcak ve soğuk havada fazla kalamadığını ve ağır yük kaldıramadığını dile getiren baba Apari, şunları kaydetti:

"Son 3 yıldır üniversite mezunu kızımla simit satıyoruz. Rahatsız olduğum için yalnız yapamıyorum. Bu yüzden de kızım gelip yardım ediyor bana. Sabah saat 06.00'da gidip 10.00'a kadar simitlerimizi satıp eve dönüyoruz. Aile geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Belediye başkanımız bize bir araba tahsis etti, simit arabası verdi. Onun sayesinde simit satıyor, bu şekilde evimi, çoluk çocuğumu geçindiriyorum. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum."

- "Keşke bir böbreğim daha olsaydı da onu da babama verseydim"

Böbreğini babasına veren Kübra Apari (24), babasının durumuna üzüldüğünü belirterek, "Keşke bir böbreğim daha olsaydı da onu da babama verseydim." dedi.

Babasının rahatsızlanmasıyla zorlu bir süreç yaşadıklarını dile getiren Apari, "3 yıl önce babam bayıldığı için hastaneye kaldırdık. Orada yapılan tetkik ve tahliller sonucu böbrek yetmezliği olduğu belirlendi. Bir hafta boyunca Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde kaldı. Bu sırada ben ve kardeşlerimden örnekler alındı, sadece benim böbreğimin uyduğu belirlendi. Antalya'da özel bir hastaneye başvurduk ve 2015 yılında böbrek nakli yaptırdık." şeklinde konuştu.

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Batman Batman Belediyesi böbrek nakli böbrek yetmezliği organ bağışı

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