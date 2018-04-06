HABER

"Beş yıldızlı" hastane odasında jakuzide doğum

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.04.2018 11:22 | Son Güncelleme

Normal doğum oranını artırmak amacıyla Sağlık Bakanlığınca teşvik edilen suda doğumda pilot il seçilen 9 şehir arasında yer alan Samsun'da anne adayları, beş yıldızlı hastane odasında jakuzide doğum yapma imkanı bulacak - Samsun Sağlık Müdürü Oruç: - "Anne adaylarımızın korkularını yenmesi ve normal doğumu tercih etmesi için bu üniteyi yaptık"

İLYAS GÜN - Sağlık Bakanlığının normal doğum oranını artırmak amacıyla teşvik ettiği suda doğum yöntemi konusunda pilot il olan 9 şehir arasında bulunan Samsun'da anne adayları, beş yıldızlı hastane odasında jakuzide doğum yapacak.

Samsun Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binasında normal doğum yapan anneler için "suda doğum ünitesi" oluşturuldu.

Hastanede beş yıldızlı otel konforunda hizmet veren odalarda anne adayları, suda doğumu jakuzi içinde yapacak. Ünitede çift kişilik yatak, bebek beşiği, oturma grubu, jakuzi, özel banyo ve tuvalet, buzdolabı ile televizyon bulunuyor.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının normal doğumu teşvik etmek amacıyla pilot olarak seçtiği 9 ildeki hastanelerde suda doğum ünitesi kurulduğunu söyledi.

Samsun'un da proje içinde yer alan iller arasında bulunduğuna işaret eden Oruç, "Beş yıldızlı otel konforunda hizmet verdiğimiz keyifli doğum odalarının içine jakuzi yerleştirdik. Anne adaylarımızın korkularını yenmesi ve normal doğumu tercih etmesi için bu üniteyi yaptık. Anne adaylarının oda içinde hiçbir yere gitmeden doğum yapmasını sağlayacağız. Önümüzdeki günlerde ünite için hasta kabulüne başlayacağız." dedi.

Oruç, hastanede doğum öncesi ve sonrasındaki tüm odaların da otel konforunda dizayn edildiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Hastalarımızın konforunu artırabilmek için böyle odalar yaptık. Konforlu odalarda anne adaylarımız, tüm doğum sürecini aynı oda içinde yaşayacak. Doğum gerçekleştikten sonra da bebek de anne ile aynı odayı paylaşacak. Böylece mutlu bir doğum sürecini anne adaylarımıza yaşatmış olacağız. Şu anda bir olan oda sayısını da önümüzdeki süreçte artıracağız."

Suda doğum ile doğum sancılarını en aza indirmenin amaçlandığını aktaran Oruç, bundan dolayı anne adaylarının normal doğumu tercih edeceğine inandıklarını kaydetti.

Kabine revizyonu mu geliyor?Kabine revizyonu mu geliyor?
Öğretmenden küçük kıza ahlâksız teklif!Öğretmenden küçük kıza ahlâksız teklif!
Türkiye'de bir ilk yaşanacak! Rus basını böyle gördü!Türkiye'de bir ilk yaşanacak! Rus basını böyle gördü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç normal doğum Sağlık Bakanlığı Samsun Samsun Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastane Suda Doğum Ünitesi

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

Çiftlik Bank'ın reklam yüzü Mehmet Çevik canlı yayında özür diledi

Çiftlik Bank'ın reklam yüzü Mehmet Çevik canlı yayında özür diledi

İlginizi Çekebilir

Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Çarpıcı istatistik! 20-30 yıl sonra her iki çocuktan biri otistik olacak!

Çarpıcı istatistik! 20-30 yıl sonra her iki çocuktan biri otistik olacak!

Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!

Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Gençlerde unutkanlığın nedeni ne? Bellek fonksiyon bozukluğu ne anlama geliyor?

Gençlerde unutkanlığın nedeni ne? Bellek fonksiyon bozukluğu ne anlama geliyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Parkinson hastalığından kurtulmak mümkün mü? Parkinson hastalığına karşı nasıl önlem alınabilir?

Parkinson hastalığından kurtulmak mümkün mü? Parkinson hastalığına karşı nasıl önlem alınabilir?

Ani zayıflama pankreas kanseri nedeni! Bu belirtilere dikkat!

Ani zayıflama pankreas kanseri nedeni! Bu belirtilere dikkat!

Prostat kanserinin tedavisi var mı? Yeni yöntemle kanser hücreleri öldürülüyor!

Prostat kanserinin tedavisi var mı? Yeni yöntemle kanser hücreleri öldürülüyor!

Buerger hastalığı nedir? Kangren tedavi edilebilir mi?

Buerger hastalığı nedir? Kangren tedavi edilebilir mi?

Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Bu alışkanlıklar kalbinizi genç tutuyor!

Bu alışkanlıklar kalbinizi genç tutuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.