Beslenme çantasına süt koymayı unutmayın!

Çocukların enerji ve besin öğelerini yeterli miktarda almaları, büyüme ve gelişmeyle birlikte okul başarısını ve zihinsel performansı da olumlu yönde etkiliyor. Çocukların zihinsel ve fiziksel gelişiminde ihtiyacı olan protein, kalsiyum, fosfor gibi besin ögeleri ile B2, B6, B1 ve A vitaminleri süt tüketimi ile karşılanabiliyor. Uzmanlar, çocukluktan itibaren düzenli süt tüketimi ile sağlıklı bir bedene sahip olunabileceğini vurgularken, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Türkiye Beslenme Rehberi’nde de çocukların ve ergenlik dönemindeki gençlerin gelişimi için her gün düzenli olarak 2-4 bardak süt içmesi gerektiği belirtiliyor.

Sağlıklı bir yaşam sürmek için her gün düzenli olarak ve yeterli miktarda süt tüketilmesinin önemini ifade eden Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, “Süt, sadece çocukluk ve gelişme dönemlerinde değil, her yaşta içilmesi gereken bir besin. Ancak gelişme çağında sütün önemi daha da artıyor. Sağlıklı bir vücudun temellerinin atıldığı bu dönemde içilen süt hem fiziksel büyüme ve kemik gelişimi hem de zihinsel gelişimin sağlıklı bir şekilde tamamlanmasında önemli rol oynar. Bu nedenle çocuklarınıza süt içirin ve güvenli ve sağlıklı ambalajlı sütü tercih edin” dedi.

Süt içmeyi sevmeyen çocukların gereken besin katkısını alabilmesi ve süt içme alışkanlığı kazanabilmesi ise aromalı sütler sayesinde mümkün oluyor.