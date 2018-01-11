Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Damancıoğlu: Ekmeksiz diyet olmaz

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da Beslenme ve Diyetetik Uzmanı İrem Damancıoğlu, ekmeksiz diyet olmayacağını savunarak, "Ekmeği kes zayıflarsın" sözünün hiçbir bilimsel dayanağının olmadığını ifade etti.

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı İrem Damancıoğlu, zayıflama diyeti sırasında veya sağlıklı beslenme düzeninde ekmek yememenin oldukça yanlış olduğunu söyledi. Damancıoğlu, şöyle konuştu:

"Çevrenizden en sık duyduğunuz cümlelerden biri 'Ekmeği kes zayıflarsın'ın aslında hiçbir bilimsel dayanağı yoktur. Bunun aynı zamanda kilo vermeyi önlediği ve fiziksel performansı azalttığını söyleyebiliriz."

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı İrem Damancıoğlu, zayıflamak isteyen bireylerin, şeker, çikolata, pasta ve sütlü tatlılar gibi basit karbonhidratları öğünlerinden çıkardıkları için vücudun, özellikle de beynin ihtiyacı olan enerji gereksinimini ekmek grubundan sağlamaları gerektiğini kaydetti. Damancıoğlu, şöyle konuştu:

"Günlük beslenmemizde enerji kaynaklarının başında karbonhidratlar yer alır. Sağlıklı bir bireyin günlük alması gereken enerjinin yüzde 55-60'ının karbonhidratlar tarafından sağlanması gerekir. Karbonhidrat kaynakları; sebze, meyve, buğday, arpa, yulaf ve bunlardan sağlanan ekmek, makarna gibi ürünlerdir. Bu ürünlerin rafine edilmeden, tam tane olarak tüketilmesi sağlık açısından en kıymetli halidir."