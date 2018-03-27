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Besni’de kadın hastalıkları ve doğum uzmanı göreve başladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.03.2018 11:58 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr.

Besni’de kadın hastalıkları ve doğum uzmanı göreve başladı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Mustafa Deveci Besni Devlet Hastanesine atanarak göreve başladı.
Türkiye’nin 18. Anne Dostu Hastanesi ve HIMSS Dijital Hastane Seviye 6 olma başarısını gösteren Besni Devlet Hastanesi uzman doktor kadrosunu güçlendiriyor.
Ankara Hacettepe Tıp Fakültesinde mezun olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Mustafa Deveci İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzmanlık eğitimini tamamlamasının ardından göreve başladı.

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