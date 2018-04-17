Beyaz çayın yumurtalığı koruyucu etkisi araştırılıyor

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) ile ÇAYKUR iş birliğinde yürütülen çalışmada, beyaz çayın yumurtalık kanseri tedavisi gören kadınların kemoterapi sırasında yumurtalık rezervini koruyucu etkisi araştırılıyor.

RTEÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beyaz çayın antioksidan bir ürün olduğunu söyledi.

Beyaz çayla ilgili ÇAYKUR iş birliğinde bir süredir çalışma yürüttüklerini belirten Tekin, araştırmaya Histoloji ve Embriyoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Levent Tümkaya ve Dr. Öğr. Üyesi Tolga Mercantepe'nin de dahil olduğunu anlattı.

Beyaz çayın antioksidan özelliğinden dolayı pek çok çalışmaya konu olduğuna işaret eden Tekin, çocukluk çağı kanserlerinde tedavi gören kişilerin beyaz çayı da tüketmelerinin yumurtalık rezervini koruduğunu gördüklerini vurguladı.

- "İlk sonuçlar yüz güldürücü"

Projede beyaz çayın yumurtalıklar üzerindeki etkilerini araştırmaya çalıştıklarını bildiren Tekin, aldıkları ilk sonuçların yüz güldürücü olduğunu aktardı. Araştırma kapsamında hayvanlar üzerinde deneyler gerçekleştirdiklerini dile getiren Tekin, şöyle devam etti: