Beyaz yakalılar sağlık kampına girdi

İSTANBUL, (DHA) İNTERNETTE bilgi kirliliğini önleme amaçlı kurulan bir platform olan Meraklı Hastalar, sağlık çalışanları ile beyaz yakalıları bir araya getiren "İşin İçinde Sağlık Var" başlığıyla sağlık kampları düzenlemeye başladı.

Yoğun iş hayatından kendisine zaman ayıramayan çalışanlar sağlık kampındaki doktorlar ve sağlık profesyonelleri ile bir araya gelerek çalışma hayatlarına sağlıklı bir mola veriyor.

DERMATOLOG, DİYETİSYEN, YAŞAM KOÇU YER ALACAK

İlki dün Eczacıbaşı Monrol çalışanlarıyla başlayan sağlık kampında dermatolog, diyetisyen, yaşam koçu ve eğitim danışmanları yer alıyor.

Katılımın yoğun olarak gerçekleştiği ilk seminerde Biyolojik Kuantum Uygulayıcısı ve Eğitmeni Yasemin Özkul Aydın, çalışanların frekanslarını keşfetmeye davet ederek “Beş bedende kuantum seviyede dengelenme ile stres, kaygı, takıntı ve diğer problemlerin çözümü” hakkında seminere katılanları bilgilendirdi.

Business Sağlık Kampı adıyla düzenlenen seminerler, Dermotoloji Uzmanı Dr. Demet Akpolat,“Sağlıklı bir cilt ve güzellik için bilinmesi gerekenler”, diyetisyen Cansu Temel “Yoğun iş temposunda sağlıklı beslenme tüyoları”, yaşam koçu Ceren Yılmaz “Biz mi ilişkilerimizi yönetiyoruz ilişkilerimiz mi bizi yönetiyor?” ve eğitim danışmanı Tayfun Türkalp ile “Beden dili eğitimi ve iletişim” başlıklı konular ile devam edecek.

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