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Beyin eğitimi için yeni nesil destekleyici program: SAS Metodu

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.03.2018 13:11 | Son Güncelleme

SAS Center Türkiye Kurucusu Ergün Karabulut, Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi çalışanlarına uyguladıkları yöntem hakkında bilgi verdi.SAS Center Türkiye Kurucusu Ergün Karabulut, İngiltere, Hollanda, Polonya ve Avustralya’da uygulanan SAS metodunun Türkiye’de 10 yıldır uygulandığını, Eskişehir’de ise 1 buçuk yıldır Fizyomer bünyesinde bu yöntemin uygulandığını belirtti.

Beyin eğitimi için yeni nesil destekleyici program: SAS Metodu

SAS Center Türkiye Kurucusu Ergün Karabulut, Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi çalışanlarına uyguladıkları yöntem hakkında bilgi verdi.
SAS Center Türkiye Kurucusu Ergün Karabulut, İngiltere, Hollanda, Polonya ve Avustralya’da uygulanan SAS metodunun Türkiye’de 10 yıldır uygulandığını, Eskişehir’de ise 1 buçuk yıldır Fizyomer bünyesinde bu yöntemin uygulandığını belirtti. Karabulut, SAS metodunun ne olduğunu ve nasıl uygulandığı hakkında bilgiler vererek, "Sinir bilim ve beyin plastisitesi alanlarında yapılan araştırmalara dayanarak geliştirilen SAS Metodu, müziği, tonları ve konuşma seslerini kulaklıklar aracılığıyla beynin iki yarım küresi arasındaki iletişimi geliştirerek pozitif değişimler oluşturan bir yöntemdir. SAS dikkat ve odaklanma sorunlarından okuma ve yazma problemlerine; gelişimsel sorunlardan, dil ve konuşma becerilerine; iş hayatı stresinden, üretkenliğe; bilişsel verildikten, nörolojik rehabilitasyona kadar birçok alanda kişide var olan potansiyeli ortaya çıkarmaktadır. Uluslararası yapısı sayesinde dünya çapında binlerce kişinin hayatında pozitif değişimler oluşturmaktadır" dedi.

Birçok alanda etki ediyor
SAS metodunun 4 kategoride etkili olduğunu söyleyen Karabulut, bu kategoriler hakkında açıklamalarda bulundu. Karabulut, "SAS Metodu; SAS smart, SAS boost, SAS balance ve SAS lige olmak üzere 4 kategoriden oluşuyor. SAS smart; dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, disleksi ve öğrenme güçlüğü, davranış problemleri ve duyudurum bozukluklarında etkili. SAS boost yöntemi, dil ve konuşma bozuklukları, otizm spektrum bozukluğu, asperger sendromu, down sendromu ve diğer nörolojik bozukluklarda uygulanıyor. SAS balance kategorisinde ise iş performansı, dikkat ve konsantrasyon, kaygı ve stres ile depresyona çözüm bulabiliriz. Dördüncü kategorimiz olan SAS life ise demans, alzheimer, ileri yaş depresyonu ve beyin felci olan kişileri kapsıyor" diye konuştu.

Eskişehir’de Fizyomer’de uygulanıyor
Her uygulamanın kişiye özel olduğunu söyleyen Karabulut, her yaş grubuna bu yöntemin uygulandığını belirtti. Karabulut SAS metodunu, eğitimciler, özel eğitim uzmanları, rehabilitasyon uzmanları, terapistler ve sağlık uzmanları tarafından uygulanabildiğini sözlerine ekledi.
SAS Center Türkiye kurucusu ve temsilcilerini Eskişehir’de ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Türkan Tünerir, SAS Metotunu uygulayan kişiler ile ailelerin memnuniyetinden söz etti. Türkiye’de belli birkaç yerde uygulanan bu yöntemi Eskişehir’de uygulamaktan dolayı memnun olduklarını belirten Tünerir, geri dönüşlerin oldukça yüksek olduğunu ifade etti.

Beyin eğitimi için yeni nesil destekleyici program: SAS Metodu

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