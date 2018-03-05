Beyin felci çocuğunu hayata bağladı

İSTANBUL, (DHA) - EMEKLİ polis memuru Serpil Atik, 13 yıl önce oğlu Burak Kaan'ı dünyaya getirdi. Erken doğum nedeniyle birçok komplikasyon ile doğan Kaan, doğum sırasında oksijensiz kalması nedeniyle de serebral palsi (beyinde kalıcı fonksiyon kaybı) hastası olarak dünyaya geldi. Çevresindekilerin oğlu için çabalamamasını telkin etmesine rağmen anne Atik, uzun uğraşlar sonucunda oğlunun yürümesini geliştirmeyi başardı. Kendisi gibi serebral palsi hastası çocukların ebeveynlerine de tavsiyelerde bulunan Atik konu ile ilgili olarak şunları söyledi: "Hangi meslekten veya kimden olursa olsun duyduğunuz olumsuz bir söz karşısında kendinizi bırakmayın. Umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. Sürekli araştırın. Bir gün siz de çaresini bulursunuz. Fizik tedavi oğlumu iyileştirdi. Bu yüzden Bağcılar Belediyesi Başak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanlarına teşekkür ediyorum"

Hikayesi 13 yıl önce başlayan ve o dönemde Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan Serpil Atik, 2005 yılında erken doğum yaptı. 29 haftalık dünyaya gelen ve akciğeri gelişmeyen Burak Kaan, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kuvözler dolu olduğu için özel hastaneye sevk edildi. Bir süre burada tedavi gören Burak Kaan 50 gün solunum cihazında kaldıktan sonra tekrar devlet hastanesine götürüldü.