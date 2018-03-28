Beyin felci geçiren çocuklar botoks tedavisi ile yürüyor

Beyin felci geçiren ve bu nedenle yürüme ve hareket zorluğu yaşayan 4-7 yaş arasındaki çocukların 3-6 aylık periyotlarla yapılan botoks tedavisiyle, desteksiz yürüyebildiği belirtildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Medical Park Karadeniz Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Bülent Diri, botoks denildiğinde ilk olarak akıllara güzelliğin çağrışım yaptığını ancak bazı hastalıkların tedavisinde de botoksun kullanılabildiğini hatırlattı. Özellikle halk arasında ‘beyin felci’ olarak bilinen ‘Serebral Palsi’ tedavisinde botoksun başarılı sonuçlar verdiğini ifade eden Diri “Serebral Palsi multidisipliner bir hastalıktır. Yani bir ekip tedavisi gerekir. Tedavideki amaç hastayı bulunduğu durumdan daha iyi bir pozisyona taşımaktır. Ortopedist ekibin bir parçası olarak çocuğu değerlendirir. Özellikle spastik tipte çocuğun yürümesini kolaylaştırıcı mücadelede rehabilitasyonuna destek verir. 4-7 yaş arasında spastik tip çocuklarda kasların kasılmasına bağlı olarak gelişen spastisiteyi gidererek, çocuğun fonksiyonlarının artırılması amaçlanır” diye konuştu. ‘Botulinium Toksini’ olarak bilinen botoks ilacının ameliyathane şartlarında spastik kaslara yapılacak enjeksiyonlarla, kaslardaki aşırı kasılmayı gidererek çocuğun bozulmuş olan hareketini düzelttiğini belirten Diri “Örneğin parmak ucuna basarak yürüyen bir çocuğun, bacak arkasındaki kaslara ‘Botox’ yapılarak, çocuğun topuklarının yere temas etmesi ve bu şekilde yürümesi sağlanabiliyor. Diğer kaslarında da spastisite varsa aynı anda birden fazla kas grubuna ’Botox enjeksiyonu’ yapılabiliyor” dedi.

“3-6 aylık iğne tedavisi önemli”

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Bülent Diri, Serebral Palsi’nin henüz gelişmemiş dönemde hareket sistemimize ait beyinden çıkan sinirlerin etkilenmesi sonrasında gelişen kalıcı bir hasar olduğunu kaydederek toplumda görülme oranının binde 2-3 seviyesinde olduğunu söyledi. Hastalara 6-12 aylıkken tanı konabildiğini ifade eden Diri, “4 yaşından sonra başlanabilen uygulamanın 3-6 ay arasında bir süreyle etkinliği bulunuyor. Sonrasında da tekrar uygulanabiliyor. Çocuk, cerrahi olarak gevşetme ameliyatları yaşına geldikten sonra (7 yaşından sonra) tedavi seçenekleri arasına artık cerrahi müdahaleler de giriyor. Şu an ülkemizde de dünya ile eş zamanlı olarak uygulanmaya başlanmış olup, oldukça başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Bölgemizde bu hizmeti hastanemizde uyguluyor olmamız sebebiyle hastaların büyük kentlere gitmesine gerek kalmıyor. Üstelik tedavi maliyeti büyük kentlere göre daha ekonomik olarak sunulabiliyor” şeklinde konuştu.

Eklem hareketini artırıyor

Dr. Diri tedavinin amaçlarını da şöyle sıraladı:

“Deformiteri engellemek veya en aza indirebilmek. Çocuğun ihtiyacına göre foksiyonlarını korumak ve geliştirmek, Destekleyici tedavilerle ruhsal ve fiziksel güçlendirmelerle özgüvenini artırmak. Mümkün olduğu kadar öz ihtiyaçlarını bağımsız yapabilmesinin sağlanabilmesi. Spastik kasların kasılmasını azaltarak, eklem hareket açıklığını artırmak. Anormal kasılma ve güç sarfiyatını kasın azaltarak kasın gerçek kuvvetini artırması. Eklem hareketinin artırılması ve fonksiyonel kasın kullanımına bağlı olarak yürümenin daha dengeli ve daha etkin hale gelmesi.”