Beyin felci geçiren Sevde'ye kök hücre nakli yapıldı

Sakarya'da üniversite tercihi yapacağı dönemde merdivenden düşerek beyin felci geçiren ve 10 aydır yatağa bağımlı halde yaşayan 18 yaşındaki Sevde Melike Dural'a, ilk kez kök hücre nakli gerçekleştirildi.

Özel Adatıp Sakarya Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl temmuz ayında evinde geçirdiği kaza sonucu beyninde hasar oluşan ve felç geçiren Sevde Melike Dural, 23 Mayıs'tan beri hastanenin Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde tedavi görüyor.

Prof. Dr. Ahmet Hilmi Kaya, Doç. Dr. Mehmet Tokmak ve Opr. Dr. Murat Tiftikçi tarafından tedavi edilen Dural'ın muayene ve tetkikler sonrasında kök hücre nakli olmasına karar veren ekip, ilk uygulamayı gerçekleştirdi.

Yapılan kök hücre nakli Sakarya'da ilk olma özelliğini taşıyor. Kök hücre nakli yapılan Sevde'nin ailesi, kızlarının iyileşeceği günü bekliyor.

Doktorlar, 30 gün arayla 3 kez daha kök hücre nakli olacak Sevde'nin tıbbi takibini sürdürecek.

Baba Hakan Dural, kızlarının iyileşeceği umuduyla yaşadıklarını belirterek, "Kızımı kazadan hemen sonra İstanbul Cerrahpaşa'ya sevk ettirdik, burada ameliyat oldu. 3,5 ay hastanede kaldık ve 1,5 ay sonra yoğun bakımdan çıkan kızım eskisi gibi yürüyemiyor, konuşamıyor ve her şeyden önemlisi zor nefes alıyordu. Bir yıldır tamamen yatağa bağımlı. Kızımı kurtarmak için denemediğim yol kalmadı." ifadesini kullandı.

Basın yoluyla destek aradıkları bir dönemde Özel Adatıp Sağlık Grubu'nun devreye girerek kök hücre naklini yaptığını anlatan baba Dural, şunları kaydetti:

"23 Mayıs'tan bu yana hastanede tedavimiz devam ediyor. Kök hücre naklinin ilk uygulaması, hastanemiz tarafından gerçekleştirildi. En başta Sayın Orhan Kocabıyık ve Uzm. Dr. Gökhan Öner'e, ardından tüm sağlık grubu çalışanlarına teşekkür ediyorum."

