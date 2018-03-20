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Beyin felcinde zamanla yarışılıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.03.2018 17:20 | Son Güncelleme

Nöroloji Uzmanı Dr.

Beyin felcinde zamanla yarışılıyor

Nöroloji Uzmanı Dr. Ömer Faruk Akkaya, "Hastanın beyin felcinden şüphe edilmesinden itibaren ilk dört saat içinde tedavinin yapılabileceği bir merkeze ulaşılabilmesi çok önemli” dedi.
Tüm dünyada özürlülük bırakan hastalıkların başında gelen, beyin damar tıkanıklığı, toplumda yaygın olarak bilinen ismiyle beyin felci önemli bir sağlık sorunlarından bir tanesi olarak dikkat çekiyor. VM Medical Park Samsun Hastanesi Nöroloji Kliniğinden Uzm. Dr. Ömer Faruk Akkaya, son on beş yılda dünyada ve Türkiye’de gelişen tedavi yöntemleriyle beyin felcine bağlı gelişebilecek konuşma, anlama, yutma, denge, genelde tek taraflı kol, bacak uyuşma ya da güçsüzlükleri gibi yaşamsal fonksiyonların hatta beyin felcine bağlı ölümleri önlenebilmekte ya da çok az özürlülükle düzelebileceğini belirterek, konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.
Beyin felcinde zamanla yarışıldığını ifade eden Dr. Ömer Faruk Akkaya, şunları söyledi:
“Tedavi yöntemleri, beyin damar tıkanıklığına yol açan pıhtının serumla, damar yoluyla verilen pıhtı eritici ilaçlar ile ya da kasık bölgesinden damar içine girilip anjiyo ile beyin damarı içinden pıhtının uzaklaştırılıp damarın açılması şeklindedir. Bu tedavilerin uygulanabilmesi için en önemli şart beyin felcinden şüphe edilmesinden itibaren ilk dört saat içinde bu tedavilerin yapılabileceği bir merkeze ulaşılabilmesidir. Sürenin dört saati aşmasıyla tedavi uygulanamamaktadır. Bu süreden sonra bu tedavilerin uygulanması tedavinin başarısız kalması ve beyin kanama riskinin artmasına neden olmaktadır. Konuşma, anlama, uyanıklık, görme, denge, genelde tek taraflı kol ve/veya bacakta uyuşma ve güçsüzlük yakınması olan hastaların en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurması ve tedavinin yapılacağı merkeze ulaşması, hastanın özürlü ya da yaşamak için bir başkasına ihtiyaç duyması hatta ölümüne yol açabilecek durumların önlenmesini sağlayabilir. VM Medical Park Samsun Hastanesi bünyesinde uzun süredir uygulanan pıhtı eritici tedaviye, yeni açılan inme ünitesi ve ülkemizde sayılı merkezde faaliyet gösteren gelişmiş anjiyo ünitemizde anjiyo ile pıhtının temizlenmesi işlemi yapılabilmektedir.”

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