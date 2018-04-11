Beyin hasarı ile bunama ilişkisinde daha fazla kanıt elde edildi

SEATTLE (AA) - Beyin hasarı ile ileri yaşlarda bunama arasındaki ilişkiyi doğrulayan daha fazla kanıt elde edildi.
Danimarka'da 2,8 milyon kişinin 36 yıllık sağlık kayıtlarını inceleyen araştırmacılar, beyin hasarının, travma geçirmeyen biriyle karşılaştırıldığında gelecekte bunama olasılığını ortalama yüzde 24 yükselttiğini bildirdi.
Araştırma, hafif beyin hasarının riski yüzde 17 artırdığını, sonrasında eklenen her bir travmanın tehdidi büyüttüğünü ortaya koydu.
Sonuçları "Lancet Psychiatry" dergisinde yayımlanan araştırma öte yandan sağlık kayıtları incelenen kişiler arasında beyin hasarı alanların yüzde 5'inin bunadığını gösterdi.
Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli araştırmacı doktor Jesse Fann, bilim adamlarının, başa alınan darbenin beyin hücrelerini öldürebileceğini bildiğini, ancak bunun gelecekte bilişsel sorunlara nasıl yol açabildiğini tam olarak izah edemediğini söyledi.
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