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Beyin kanamasına kafatası açılmadan müdahale

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.05.2018 12:40 | Son Güncelleme

Kars'ta beyin kanaması geçiren 63 yaşındaki Latif İnan, kafatasında açılan iki küçük delik yardımıyla beyne kamerayla girilerek gerçekleştirilen müdahale sonrası sağlığına kavuştu - Harakani Devlet Hastanesi beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Çeltikçi: - "Amcanın kanama tipi bütün kafatasını kaldırmamız gereken bir beyin kanaması tipiydi. Dünyada yeni gelişmeler var. Biz de kafatasını kaldırmadan kamera yardımıyla ameliyat gerçekleştirdik" - Latif İnan: - "Birkaç saat yoğun bakımda kaldım, ağrı sızı olmadan ameliyat oldum. Ameliyattan sonra yürümeye de başladım. Böyle bir ameliyat görülmedi"

CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta beyin kanaması geçiren 63 yaşındaki Latif İnan, beyin ve sinir cerrahisi uzmanlarınca kafatası açılmadan uygulanan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Merkeze bağlı Ortagedikler köyünde oturan Latif İnan, başka bir rahatsızlığı sebebiyle geldiği Harakani Devlet Hastanesi girişinde yere düştü.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yoğun bakım servisine alınan İnan'ın, beyin ve sinir cerrahisi uzmanları Emrah Çeltikçi ve Fatih Yakar tarafından yapılan kontrolünde, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

İnan'ın yakınlarından ameliyat için onay alan doktorlar, ardından hastayı beyin ve zarı arasında biriken kanları temizlemek için hızla ameliyata aldı.

Operasyonu kafatasını açmak yerine kamera sistemiyle (endoskopi) gerçekleştirmeyi tercih eden doktorların müdahalesi sonrası hasta tekrar sağlığına kavuştu.

Dr. Emrah Çeltikçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beyin kanamaları birkaç çeşit olduğunu anlattı.

Bu tür durumlarda bazen kanın bir delikten boşaltılabildiğini bazı hastalarda ise bütün kafatasını kaldırmaları gerektiğini bildiren Çeltikçi, şu bilgileri aktardı:

"Amcanın kanama tipi bütün kafatasını kaldırmamız gereken bir beyin kanaması tipiydi. Ancak dünyada yeni gelişmeler var bunlardan bir tanesi de endoskopi yani ameliyat içerisinde kameralı sistemlerin kullanımı. Biz de kafatasını kaldırmadan kamera yardımıyla ameliyat gerçekleştirdik."

- "Dünyada çok sık yapılan bir işlem değil"

Ameliyatın özelliğine işaret eden Çeltikçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amcamızın bütün kafatasını kaldırmak yerine kafatasında iki küçük delik açıp oradan kamerayla girip beynindeki kanamayı ve bizim septasyon dediğimiz beyin zarları ve beyin arasında oluşan yapıları tamamen boşaltıp temizlenmesi yolunda bir plan yaptık. Hastamıza başarılı bir ameliyatı gerçekleştirdik, hiçbir sıkıntımız olmadı. Dünyada çok sık yapılan bir işlem değil. Özellikle endoskopi beyin hadiseleri ve yaklaşımlar yeni yeni popüler hale geliyor. Biz de 'elimizde imkanlar var neden yapmayalım hastamız da fayda görür, bütün kafatası açılmamış olur' diyerek ameliyatı gerçekleştirdik. Hastamız gayet iyi, herhangi bir sorun yok."

Dr. Fatih Yakar ise hastanın hızla sağlığına kavuştuğunu ifade ederek, "Bu yaşlarda, yaşlılarda beklediğimiz beyin kanaması durumuydu. Beyin zarları ve beyin arasında bir kanama mevcuttu, yaklaşık 5 santimetre kalınlığında bunu gördükten sonra hastamızın acil ameliyat hazırlığını yaptık. Hasta yakınlarının ameliyatı kabul etmesiyle Emrah beyin önderliğinde ameliyata başladık. Amcamız şu anda iyi, bir problemi kalmadı. Bu ameliyat normalde kafa kemiklerinin kaldırılmasıyla yapılır ancak bu defa biz iki küçük delikle kamera eşliğinde kanamayı boşalttık." dedi.

- "Böyle ameliyat görülmedi"

Taburcu edilen hasta Latif İnan ise başka bir rahatsızlığı yüzünden geldiği hastanede düştüğünü anlatarak, "Birkaç saat yoğun bakımda kaldım, ağrı sızı olmadan ameliyat oldum. Ameliyattan sonra yürümeye de başladım. Böyle bir ameliyat görülmedi." diye konuştu.

Doktorlarına teşekkür eden İnan, "Beni 5 günde taburcu eden hocalar demek ki çok bilgililer. Çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
beyin kanaması Kars

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