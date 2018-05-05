Beyin kanamasına kafatası açılmadan müdahale

Bu tür durumlarda bazen kanın bir delikten boşaltılabildiğini bazı hastalarda ise bütün kafatasını kaldırmaları gerektiğini bildiren Çeltikçi, şu bilgileri aktardı:

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yoğun bakım servisine alınan İnan'ın, beyin ve sinir cerrahisi uzmanları Emrah Çeltikçi ve Fatih Yakar tarafından yapılan kontrolünde, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

"Amcanın kanama tipi bütün kafatasını kaldırmamız gereken bir beyin kanaması tipiydi. Ancak dünyada yeni gelişmeler var bunlardan bir tanesi de endoskopi yani ameliyat içerisinde kameralı sistemlerin kullanımı. Biz de kafatasını kaldırmadan kamera yardımıyla ameliyat gerçekleştirdik."

- "Dünyada çok sık yapılan bir işlem değil"

Ameliyatın özelliğine işaret eden Çeltikçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amcamızın bütün kafatasını kaldırmak yerine kafatasında iki küçük delik açıp oradan kamerayla girip beynindeki kanamayı ve bizim septasyon dediğimiz beyin zarları ve beyin arasında oluşan yapıları tamamen boşaltıp temizlenmesi yolunda bir plan yaptık. Hastamıza başarılı bir ameliyatı gerçekleştirdik, hiçbir sıkıntımız olmadı. Dünyada çok sık yapılan bir işlem değil. Özellikle endoskopi beyin hadiseleri ve yaklaşımlar yeni yeni popüler hale geliyor. Biz de 'elimizde imkanlar var neden yapmayalım hastamız da fayda görür, bütün kafatası açılmamış olur' diyerek ameliyatı gerçekleştirdik. Hastamız gayet iyi, herhangi bir sorun yok."