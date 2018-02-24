Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 2 hastaya umut oldu

Manisa’nın Soma ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen 61 yaşındaki kadının organları İzmir’de 2 hastaya umut oldu.

17 Şubat tarihinde nefes darlığı sebebiyle 112 ambulansı ile Soma Devlet Hastanesi acil servisine getirilen 61 yaşındaki kadının beyim ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine hastane yetkilileri kadının ailesiyle organ nakli konusunda görüşme yaptı. Ailenin olumlu yanıt vermesi üzerine İzmir Organ Bağışı Bölge Koordinasyon Merkezine bilgi verildi. Uygun alıcıların tespit edilmesi üzerine yapılan operasyonla hastanın karaciğer ve tek böbreği alınarak, hayata tutunmak için organ nakli bekleyen hastalara ulaştırıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Soma İlçe Devlet Hastanesi Uzman Dr. Müge Demiröz, "17 Şubat tarihinde nefes darlığı sebebiyle 112 ambulansı ile Soma Devlet Hastanesi acil servisine getirilen 61 yaşındaki kadın hastanın acil serviste yapılan ilk değerlendirmesinde kalp ve solunumunun durduğu tespit edildi. Acil hekimlerimiz ile birlikte hastaya ilk müdahaleyi yaptık, kalp masajı ve solunum desteği uygulaması sonrasında kalbi çalışan ve nabzı alınan hastayı hastanemizin yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlayarak takip ve tedaviye aldık. Uzm Dr. Sevgin Gündoğan tarafından yapılan nörolojik muayenelerde yaşamsal reflekslerde yanıt alınamayan hastada beyin ölümü düşünerek beyin ölümünü doğrulamak için testler yaptık. 21 Şubat 2018 tarihinde hastanın beyin ölümünün gerçekleştiğini arkadaşlarımızla beraber tespit ettik. Beyin ölümü tespiti sonrasında başhekimimizin bilgisi dahilinde hasta yakınları ile temasa geçtik ve organ bağışı konusunda görüşlerini aldık. Hasta yakınları ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alınca, önce hastane yöneticilerimiz ve İl Sağlık Müdürümüz Necip Yemenici durumdan haberdar edildi ve Dr. Feray Baş ile beraber hemen İzmir (BKM) organ bağışı bölge koordinasyon merkezi haberdar edildi. Uygun alıcıların tespit edilmesinden sonra, 22 Şubat 2018 tarihinde saat 01.00 civarında hastanemize gelen organ nakil ekibi ve hastanemiz ameliyathane ekibinin birlikte yürüttüğü bir operasyonla, hastanın karaciğer ve tek böbreği alınarak hayata tutunmak için organ nakli bekleyen hastalara ulaştırıldı ve aynı gün içinde İzmir’de iki hastaya bu organlar başarıyla nakil edildi" dedi.

Hastane Başhekimi Dr. Ali Osman Çağlayan ise "Beyin ölümü gerçekleşen vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Kendi acıları ile baş etmeye çalışırken zor ve ulvi bir karar veren hasta yakınlarına ise Allah’tan sabır diliyorum. Verdikleri kararla 2 hastaya hayat verdikleri için her türlü takdiri hak ediyorlar. Kendileri ile hastanede kısa süreli bir görüşmem oldu, ancak şartlar uygun olursa en kısa sürede evlerinde ziyaret etmek istiyorum. Bu bağışın Soma için ayrı bir önemi daha var, o da Soma için bir ilk olmasıdır. Bugün ülkemizde organ nakli bekleyen yaklaşık 35 bin hasta bulunmaktadır. Bu hastaların bir kısmı kendilerine uygun organ bulunamadan hayata veda etmek zorunda kalıyor. Ancak ölen hastaların yerine organ nakli bekleyen yenileri eklenmeye devam ediyor. Nakil bekleyenler listesinden Soma’dan sağlanan bağış sayesinde 2 kişinin eksildiğini bilmek geleceğe daha umutlu bakmamızı sağlıyor" diye konuştu.