Beyin ölümü gerçekleştiği gerekçesiyle fişi çekilmek üzere olan 13 yaşındaki hasta hayata döndü

CBS News'a konuşan Reindl, oğlunun organlarının beş farklı çocuğa uyumlu olduğunu öğrendikten sonra bağış için gerekli evrakları imzaladığını ifade etti.

Reindl, oğlu Trenton'un bir gün masada 15 dakika 'ölü gibi kaldığını' belirtirken doktorlar da annesine 'oğlunun bir daha asla normal haline dönemeyeceğini' söyledi.

Annesi Jennifer Reindl, kazadan sonra oğlunun birkaç kranyotomi operasyonu geçirdiğini, böbrek yetmezliği ve ani kalp durması rahatsızlığı yaşadığını anlattı.

Doktorlar Trenton'un ailesine çocuklarının yaşamasının zor olduğunu ve organlarının da bağış bekleyen beş çocuk için uyumlu olabileceğini söyledi.

Trenton McKinley, Mart ayında sürdüğü el arabasının ters dönüp kafasına çarpmasıyla beyin travması geçirmişti, kafatasında da yedi çatlak oluşmuştu.

ABD'nin Alabama eyaletinde yaşam destek ünitesine bağlı 13 yaşındaki bir çocuk, ailesi organ bağışı için evrakları imzaladıktan hemen sonra, doktorlar fişi çekme planları yaparken hayata döndü.

Reindl, "Trenton'un organlarını bağışlarsak diğer çocukların oğlumuzu hayatta tutmaya devam edeceğini düşünerek kabul ettik. Ertesi gün beyin dalgaları testi ve ölüm saatinin belirlenmesi için randevumuz vardı. Ama hayati organları yeniden canlandı biz de iptal ettik" dedi.

Trenton şimdi ağır ilerleyen bir iyileşme sürecinde.

Yaşanan kazayla ilgili Trenton, "Betona çarptım, el arabası kafama düştü. Sonrasında ne olduğunu hiç hatırlamıyorum" diyor.

Trenton'un sinir ağrıları ve nöbetleri devam ediyor, kafatasının birleştirilmesi için yeni bir ameliyat olması gerekecek.

Annesi Reindl, oğlunun yürüdüğünü, konuştuğunu, hatta kitap okuyup matematik problemleri çözdüğünü söylüyor ve yaşananlar için de 'mucize' diyor.

Trenton da bilinci kapalıyken 'cennette olduğunu düşündüğünü' söylüyor.

Aile, tedavi masraflarının karşılanması için Facebook'ta yardım kampanyası başlattı.



