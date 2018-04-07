Beyin pili ameliyatı olan 329 hasta Guinness Dünya Rekoru kırdı                         

Gül KABA-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA) - BEYİN pili ameliyatı olan 329 kişi Dünya Parkinson Günü öncesinde aynı salonda buluşarak ‘Guinness Dünya Rekoru’na imza attı. Türkiye’de tıp alanındaki ilk Guinness rekorunun ilanının ardından Parkinsonlu hastalar perküsyon çalarak Anadolu Ateşi dansçılarına eşlik etti, etkinlikte Gülben Ergen de sahne aldı. Parkinson hastalarının ‘büyük buluşması’ gerçekleşti, 329 hasta aynı salonda buluşarak Türkiye’de tıp alanındaki ilk Guinness rekoruna imza attı. ‘11 Nisan Dünya Parkinson Günü’ öncesinde Parkinson'a dikkat çekmek üzere yapılan rekor denemesi Beyin Pili Hastaları Derneği (BeyPilDer) tarafından Medipol Eğitim Sağlık Grubu himayesinde düzenlendi. Çoğunluğu Medipol Mega Üniversite Hastanesinden Dr. Ali Zırh’ın beyin pili ameliyatını gerçekleştirdiği yurt içinden ve yurt dışından 329 Parkinson hastası aynı salonda buluştu. Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi’nde yapılan etkinlikte rekor danışmanları Prof. Dr. Orhan Kural ve Aydın Türkgücü’nün de aralarında olduğu hakem heyeti rekoru ilan etti.

Programın açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. Vatandaşların sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesinin öncelikleri olduğunu kaydeden Erdoğan, Parkinson hastalarının hayatlarını kolaylaştıracak her türlü çalışmanın destekçisi olacaklarını ifade etti. Erdoğan’ın mesajının ardından konuşan BeyPilDer Başkanı Av. Ahmet Metin, rekor denemesi için İstanbul’da buluşan Parkinson hastalarına teşekkür ederken, bu buluşmanın Parkinson tedavisi hakkında farkındalık yaratacağını söyledi. YİĞİTBAŞI: BU REKOR TÜRK TIP TARİHİNDE BİR İLK Türkiye’nin gelişiminde tıp teknolojilerinin önemine değinen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, son derece heyecan verici bir rekor denemesi yaşadıklarını söyledi. Prof. Dr. Yiğitbaşı, "Bu Türk tıp tarihinde bir ilk defa kırılacak bir dünya rekor denemesi ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek. Beyin pili ameliyatı olmuş bu kadar çok sayıda hastayı ilk defa bir araya getiriyoruz. Onların bir araya gelip böyle bir etkinliği ortaya koymaları dünya rekoru. Anadolu Ateşi ile birlikte muhteşem bir perküsyon gösterisi bize sergileyecekler. Bu etkinlikte aslında bu hastalığının çaresi olan bir hastalık olduğunu ve sonuçların çok çok iyi olduğunu gösterecekler. Hastalar, ilave yardıma ihtiyaç duymadan yaşamlarını gayet güzel bir konfor içerisinde sürdürebileceklerini göstermiş olacaklar. Bu hastalıktan muzdarip olan hastalara da umut aşılayacaklar" dedi.

ZIRH:HAYATIN RİTMİNİ YAKALAYAN HASTALARI GERÇEK RİTİMLE BULUŞTURDUK Medipol Mega Üniversite Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. T. Ali Zırh, "Beyin Pili Hastaları Derneği, daha önce beyin pili ameliyatı olmuş hasta ve hasta yakınlarının kurduğu ve 2014 yılından beri faaliyet gösteren bir dernek. Derneğin amacı, Parkinson ve hareket bozukluklarında kişilerin çaresiz olmadığını beyin pili tedavisinin doğru seçilen ve doğru tedavi hastalarda önemli yarar sağlayabilecek bir tedavi olduğunu vurgulamaya çalışmak. Her sene Dünya 11 nisan Parkinson Günü etkinliği çerçevesinde bazı etkinlikler düzenliyorlar. Bu sene de Beyin Pili Hastaları Derneği, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından 250'den fazla hastayı bir araya getirerek Guinness Dünya Rekoru'nu kırmaya çalışacak" diye konuştu. Hayatın ritmini yakalayan hastaları gerçek ritimle buluşturduklarını belirten Op. Dr. T. Zırh,"Durul Gence hoca hastam, ameliyat olduktan sonra bana 'hayatın ritmini geri yakalım' demişti. Aslında hayatın ritmini geri yakalayan kişileri böyle bir etkinlikte gerçek ritimle buluşturmaya çalışıyoruz. Anadolu Ateşi ve Mustafa Erdoğan bu etkinlikte gönüllü destekçi oldular. Rekor denemesi sonrasında Parkinson ve perküsyon bir araya gelecek ve gösteri yapmaya çalışacaklar" dedi.

GÖKALP: ALİ HOCAMIZ SAYESİNDE BU GÜNLERE GELDİK 20 yıldır Parkinson hastası emekli öğretmen Ayla Gökalp, "Ben çok olumlu buldum. 20 senedir Parkinson hastasıyım zor günlerden Ali hocamızın (Zırh) sayesinde bu günlere geldik. Çok memnunum, hocamız bizi takip ediyor. Arkadaşlarımı kutluyorum, hayata bağlanmaları yönünden son derece olumlu bir etkinlik" şeklinde konuştu. İZGÖREN: ÇOK ÇALIŞTIK, BİRLİKTE BAŞARDIK Parkinson Hastası, 57 yaşındaki Bengül İzgören ise, rekoru kırdık, şaka gibi. Birliktelik ve beraberlik güzel. Provalarımız güzel geçti, çok çalıştık. Bu hastalıkta toplumdan soyutlanmamak çok önemli. Ben tango, resim ve müzikle ilgileniyorum. Hayatıma hem renk katıyorlar hem de hayat sevincim" dedi. FİNALDE GÜLBEN ERGEN SAHNE ALDI Dünya rekorunun ilan edilmesinin ardından, beyin pili ameliyatı olmuş hastalardan oluşan ‘BeyPilDer Perküsyon Takımı’, Mustafa Erdoğan yönetmenliğindeki Anadolu Ateşi üyesi dansçılarla birlikte muhteşem bir performans sergiledi. Kendisi de beyin pili takılı bir Parkinson hastası olan orkestra şefi Durul Gence’nin solo perküsyon performansı ayakta alkışlandı. ‘BeyPilDer Perküsyon Takımı’nın performansının ardından Anadolu Ateşi dansçıları sahne aldı. Grubun sergilediği Anadolu’nun farklı bölgelerine ait halk dansları büyük beğeni topladı.Etkinliğin büyük finalinde Gülben Ergen sahne aldı. Sevilen şarkılarını yorumlayan Gülben Ergen rekora imza atan Parkinson hastalarından ve yakınlarından büyük alkış aldı.