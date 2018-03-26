Beyin pili ile hayata tutundu

Adana’da parkinson hastalığı nedeniyle yıllardır gördüğü ilaç tedavisinden sonuç alamayan Sabri Gürol, yapılan beyin pili ameliyatıyla hayata yeniden tutundu.

Parkinson hastalığı nedeniyle 14 yıldır ilaç tedavisiyle hayatını sürdüren 57 yaşındaki Sabri Gürol, hastalığının ilerlemesiyle birlikte Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonucunda ameliyat olmasına karar verilen Sabri Gürol’a Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Nur Altınörs ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Doç. Dr. Kadir Tufan öncülüğünde, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Emre Durdağ, Dr. Ümit Akın Dere, Nöroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Deniz Yerdelen, Dr. Anıl Tamburoğlu, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Anış Arıboğan, Prof. Dr. Şule Akın Enes, Yrd. Doç. Dr. Özlem Özmete, Psikiyatri Bölümü’nden Uzm. Dr. Münevver Tünel ve Doç. Dr. Ersoy Kocabıçak tarafından 6 saat süren beyin pili ameliyatı uygulandı. Titremesi olan, konuşmada ve yürümede zorluk çeken Gürol, ameliyat sonucunda kısa sürede sağlığına kavuştu.

Hastaya bölgede bir ilk olan Türkiye’de birkaç merkezde uygulanan “DBS” beyin pili ameliyatı yapıldığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Emre Durdağ, “Hastamızı ‘uyanık kraniotomi’ olarak adlandırılan anestezi ve cerrahi yöntemiyle derin bir anestezi uygulamadan ancak ağrı duymasına engel olarak gerçekleştirdiğimiz bu operasyonda hastamız ile beyin fonksiyonlarını denetleyici sorular ve komutlar ile bol bol sohbet ettik. Ameliyatta beyinde hareketleri kontrol eden sağ ve sol merkeze elektrot yerleştirildi. Operasyon sayesinde yerleştirilen elektrotlar ile hastamızın titremeleri kalmadı, hareketlerinin daha düzenli ve kontrollü olması sağlandı” dedi.

Hastanın ameliyat öncesinde olan titreme, eklem katılığı ve yürüyememe hallerinin ameliyattan kısa süre geçmesinin ardından düzelmeye başladığını belirten Yrd. Doç. Dr. Durdağ, “Hastamızın ileri zamanlarda daha da iyi olacağı kanaatindeyim. Türkiye’de çok sayıda Parkinson hastası var. Bunların birçoğu ise beyin cerrahisine ihtiyaç duymadan ilaç tedavisiyle hayatını sürdürmektedir. İlaç tedavisinin artık fayda sağlamadığı durumlarda ise beyin pili ameliyatı gerekebiliyor. Hangi hastaların ameliyattan fayda görebileceği ise konusunda deneyimli bir ekip tarafınca yapılan bir konsey ile değerlendiriliyor. Hastamızın hazırlığı; nöroloji, psikiyatri, beyin cerrahi ve anestezi ekibinin yoğun çalışmaları ile gerçekleşmiştir. Hastamız Sabri Gürol’un kısada sürede günlük hayatına dönmesi ve bölgemizde ilk kez bu ameliyatı gerçekleştirerek iyi bir sonuç almamız bizleri sevindirdi" diye konuştu.

Parkinson hastası Sabri Gürol ise konuşabilme ve yürüme fonksiyonlarına kavuşabilmenin sevincini yaşadığını belirterek, "Ameliyattan çıktığım ilk andan itibaren kendimi çok rahatlamış hissettim. Beyin pili ile hayata yeniden tutundum. Artık elimi kolumu kullanarak ihtiyacımı görmeye başladım, yürüyebiliyorum, konuşabiliyorum. Ameliyatımı gerçekleştiren tüm doktorlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.