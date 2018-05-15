"Beyin sağlığı için iftar ve sahurda bol sıvı tüketilmeli"

ENGİN ÖZEKİNCİ - Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, "İftarda çok yağlı ve ağır yemekler yemek, beyindeki kan dolaşımında ve kalp ritminde ciddi bozukluklara yol açıyor. Bu yüzden özellikle beyin sağlığı için iftarda ve sahurda bol sıvı tüketilmelidir." dedi.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının yaklaşmasıyla beyin damar hastalıkları olan kişilerin kendilerine başvurduğunu söyledi.

Ramazanın sıcak dönemlere denk gelmesiyle özellikle ileri yaşlardaki damar hastalığı bulunanların daha dikkatli olması gerektiğini dile getiren Öztürk, "Hastalar orucun kendilerine ekstra bir yük getirip getirmediği hakkında fikirlerimizi almak istiyor. Eğer hastanın beyin damarlarında dolaşım bozukluğu, damar daralması, kardiyak ve hipertansiyon rahatsızlığı ya da sürekli kullanmak zorunda olduğu ilaçları varsa tıbbi olarak uzun süre açlığın ve ilaç almamanın zararlı olacağını iletiyoruz." diye konuştu.

- "Çok yağlı ve şekerli besinler alınmamalıdır"

Sağlık sorunlarıyla karşılaşmamak için yapılması gerekenlere dikkati çeken Öztürk, şöye konuştu: