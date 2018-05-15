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"Beyin sağlığı için iftar ve sahurda bol sıvı tüketilmeli"

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.05.2018 11:08 | Son Güncelleme

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk: - "İftarda çok yağlı ve ağır yemekler yemek, beyindeki kan dolaşımında ve kalp ritminde ciddi bozukluklara yol açıyor. Bu yüzden özellikle beyin sağlığı için iftarda ve sahurda bol sıvı tüketilmelidir" - "Vücudun sıvı kaybetmesinden dolayı sıcakta durmaktan ve terlemekten kaçınılmalıdır. Kalori ihtiyacı da giderek artacağı için olabildiğince serin ve ekstra sıvı kaybına neden olmayacak yerlerde vakit geçirilmelidir"

ENGİN ÖZEKİNCİ - Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, "İftarda çok yağlı ve ağır yemekler yemek, beyindeki kan dolaşımında ve kalp ritminde ciddi bozukluklara yol açıyor. Bu yüzden özellikle beyin sağlığı için iftarda ve sahurda bol sıvı tüketilmelidir." dedi.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının yaklaşmasıyla beyin damar hastalıkları olan kişilerin kendilerine başvurduğunu söyledi.

Ramazanın sıcak dönemlere denk gelmesiyle özellikle ileri yaşlardaki damar hastalığı bulunanların daha dikkatli olması gerektiğini dile getiren Öztürk, "Hastalar orucun kendilerine ekstra bir yük getirip getirmediği hakkında fikirlerimizi almak istiyor. Eğer hastanın beyin damarlarında dolaşım bozukluğu, damar daralması, kardiyak ve hipertansiyon rahatsızlığı ya da sürekli kullanmak zorunda olduğu ilaçları varsa tıbbi olarak uzun süre açlığın ve ilaç almamanın zararlı olacağını iletiyoruz." diye konuştu.

- "Çok yağlı ve şekerli besinler alınmamalıdır"

Sağlık sorunlarıyla karşılaşmamak için yapılması gerekenlere dikkati çeken Öztürk, şöye konuştu:

"İftarda çok yağlı ve ağır yemekler yemek beyindeki kan dolaşımında ve kalp ritminde ciddi bozukluklara yol açıyor. Bu yüzden özellikle beyin sağlığı için iftarda ve sahurda bol sıvı tüketilmelidir. Aksi takdirde hasta yemek sonrasında damar tıkanıklığı için bize gelebiliyor. Bu yüzden uzun açlık dönemini takiben olabildiğince hafif gıdalarla açlığı geçiştirmek sonrasında da yine vücudu yormayacak şekilde az az ve sık sık ama bol sıvı, bol meyve ve sebze içeren bir beslenme şekliyle bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatmalarını öneriyoruz. Tok tutacak besinler tüketilmeli ancak çok yağlı ve şekerli besinler alınmamalıdır."

- "Sıcakta durmaktan ve terlemekten kaçınılmalıdır"

Öztürk, kişinin bol sıvı tüketmesi ve düzenli kullanacağı ilaçları aksatmayacak şekilde bir program yapması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Vücudun sıvı kaybetmesinden dolayı sıcakta durmaktan ve terlemekten kaçınılmalıdır. Kalori ihtiyacı da giderek artacağı için olabildiğince serin ve ekstra sıvı kaybına neden olmayacak yerlerde vakit geçirilmelidir. Ağır işlerden ve faaliyetlerden kaçınarak huzurlu bir ortamda ramazan ayını idrak edelim. Günlük aktivitelerimizi de aşırıya kaçmadan yapmalıyız. Vücuttaki sıvı miktarını gereksiz yere azaltacak faaliyetlerden de kaçınmalıyız."

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