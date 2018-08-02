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Beyin sapı tümörü patlayan Rümeysa, yaşam savaşı veriyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.08.2018 11:33 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde beyin sapında gelişen tümör patlayan Rümeysa Şahin (6), 5 aydır hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Beyin sapı tümörü patlayan Rümeysa, yaşam savaşı veriyor

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde beyin sapında gelişen tümör patlayan Rümeysa Şahin (6), 5 aydır hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
Alanya'dan oturan Hanife ve Mehmet Şahin çitinin biri erkek iki çocuğundan büyüğü Rümeysa Şahin, beyin sapında gelişen tümörden habersiz 6 yıl yaşadı. Bu yıl okula başlayan Rümeysa, geçen ocak ayında okulda rahatsızlandı. Hastanede MR (Manyetik Rezonansı) çekilen Rümeysa'nın beyin sapındaki tümörün patladığı tespit edildi. Alanya ve Antalya'da farklı hastanelerde bir süre tedavi gören Rümeysa'ya, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kemoterapi tedavisi uygulanmaya başlandı.
6 YIL TÜMÖRLE YAŞAMIŞ
Rümeysa Şahin'in okula başladığında sağlıklı olduğunu belirten anne Hanife Şahin, ocak ayında kızının sınıfta önce başında şiddetli ağrı hissettiğini, ardından bayıldığını söyledi. Öğretmeninin haber vermesi üzerine okula gittiklerini anlatan Hanife Şahin, "Alanya Devlet Hastanesi'ne götürdük. Orada çekilen MR neticesinde beyin sapında tümör olduğunu öğrendik, hemen yoğun bakıma aldılar. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler, hemen yoğun bakıma alındı. Beyin sapında patlayan tümörü temizlediler. Tümör tehlikeli bölgede olduğu için tamamı temizlenemedi. Ameliyattan bir süre sonra beynine şant takıldı. Sonra biraz iyileşme görüldü. Ancak birkaç gün sonra yeniden durumu ağırlaştı" dedi.
'DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR'
Kızının durumunun ağırlaşması üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirdiklerini anlatan Hanife Şahin, her geçen gün durumunun kötüye gittiğini kaydetti. Şu ana kadar iki kez kemoterapi uygulandığını belirten Hanife Şahin, şunları söyledi:
"Kızım 6 aydır hasta, 5 ayımız hastanede geçti. Sürekli başında bekliyoruz. Ağır durumu devam ediyor. İyileşmesi için dua istiyorum. Doktorlar tedaviye yanıt verirse düzelebileceğini söylüyor. Eşim Alanya'da ve diğer çocuğumuzla ilgileniyor. O çalışmak zorunda, ben çocuğumun başından ayrılamıyorum. Antalya Yardımlaşma Platformu üyeleri bize destek oluyor. Ziyaret ediyorlar, yardımlarını esirgemiyorlar. İhtiyaçlarımızı onların sayesinde alabiliyoruz. Maddi ve manevi desteğe ihtiyacımız var."

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Beyin sapı tümörü patlayan Rümeysa, yaşam savaşı veriyorBeyin sapı tümörü patlayan Rümeysa, yaşam savaşı veriyorBeyin sapı tümörü patlayan Rümeysa, yaşam savaşı veriyor

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