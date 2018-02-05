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Beyin tümörü burundan girilerek alındı

SAĞLIK HABERLERİ | 05.02.2018 11:53 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde ilk kez bir hastanın beyin tümörü burnundan girilerek yapılan operasyonla (endoskopik transsfenoidal hipofiz ameliyatı) alındı.Tarsus’ta yaşayan Münir Kaçmaz, 2016’da bypass ameliyatı oldu.

Beyin tümörü burundan girilerek alındı

Mersin’in Tarsus ilçesinde ilk kez bir hastanın beyin tümörü burnundan girilerek yapılan operasyonla (endoskopik transsfenoidal hipofiz ameliyatı) alındı.
Tarsus’ta yaşayan Münir Kaçmaz, 2016’da bypass ameliyatı oldu. Aradan geçen 2 yıla rağmen tam anlamıyla kendini iyi hissedemeyen Kaçmaz Medical Park Tarsus Hastanesi’ne geldi. Kanser şüphesi üzerine Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Alper Ata beyin tomografisi çektirdi. Tomografi sonucunda, Kaçmaz’ın beyninde hipofiz bölgesinde 2 cm büyüklüğünde tümör olduğu belirlendi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ramazan Fesli, tümörün alınması gerektiğini belirterek, burundan girilerek yapılan endoskopik transsfenoidal hipofiz tekniğini hastaya önerdi.

Ameliyat 2,5 saat sürdü
Hastanın bu yöntemi kabul etmesi üzerine Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanları Prof. Dr. Hayrettin Cengiz Alpay ve Yrd. Doç. Dr. Aykut Bozan ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ramazan Fesli tarafından ameliyat yapıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren operasyonda, kamerayla burundan girilerek, 3 doktorun birlikte gerçekleştirdiği operasyonla hipofiz bölgesindeki tümör alındı. Münir Kaçmaz 3 gün kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edildi.
Op. Dr. Ramazan Fesli, endoskopik transsfenoidal hipofiz tekniğinin Türkiye’de ve dünyada birçok merkezde yapıldığını ancak Tarsus’ta ilk kez uygulandığını vurgulayarak, “Bu yöntemde kafatası kemiği açılmadığı için, hasta için daha konforlu. Ancak bu teknik sadece beynin belli bölgelerindeki tümörler için uygulanabiliyor” dedi.
Op. Dr. Fesli, bu operasyonun kulak burun boğaz ile beyin ve sinir cerrahisi uzmanları tarafından birlikte yapılması gereken bir teknik olduğunu da belirtti.

Beyin tümörü burundan girilerek alındı

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