Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Erdoğan: “Epilepsi nöbetinden cerrahi ile kurtulmak mümkün”

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Erdoğan, Türkiye’de 800 binden fazla kişide görülen ve halk arasında sara hastalığı olarak bilinen epilepsi hastalığının tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ilaç tedavisinden yanıt alamayan hastaların cerrahi müdahale ile kurtulmalarının mümkün olduğunu söyledi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Erdoğan, epilepsi hastalığının tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye’de yaklaşık 800 bin kişide hastalığın görüldüğünü belirten Erdoğan, ilaç tedavisinde yanıt alamayan ve sık nöbet geçiren hastaların cerrahi müdahale ile beyindeki sorunlu bölgenin çıkarılması ile hastalıktan kurtulabileceğini kaydetti.

Toplumda her yüz kişiden bir veya birden fazla kişinin epilepsi nöbeti geçirdiğini belirten Erdoğan, Türkiye’de her yıl yaklaşık 35 bin kişide bu hastalığın tespit edildiğini söyledi. Erdoğan, “Epilepsi, dünyanın her bölgesinde, erkek ve kadında, her türlü ırkta ve yaklaşık 100 kişide bir oranında görülebilen bir hastalıktır. Epilepsi hastalığının toplumdaki yıllık eklenen hasta oranı yüz binde 45 civarındadır. Yaklaşık 80 milyon nüfuslu ülkemizde yıllık 35 bine yakın kişinin epilepsili hasta grubuna eklendiği söylenebilir. Ayrıca yaklaşık 20 kişiden birinde yaşam boyunca bir kez nöbet görülebilir ve bu kişilerde daha sonra nöbet tekrarlamayabilir” dedi.

Nöbet sıklığının hastalarda değişkenlik gösterdiğine dikkat çeken Erdoğan, bazı hastalarda nöbet süresi 1 ya da 3 dakika sürerken, kimi hastalarda da yılda bir, kimi hastalar ise gün içinde 50 kez nöbet geçirebildiğini kaydetti.