Beylikdüzü’nde Evde Bakım Hizmeti yüzlerce vatandaşa ulaşıyor

İSTANBUL, (DHA) -BEYLİKDÜZÜ Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, sağlık hizmetini vatandaşın ayağına kadar götürüyor. Doktor reçetesi doğrultusunda müdürlüğe başvuran vatandaşların evde bakım hizmetiyle işlemleri hemşireler tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor.

Yaşlı, yatağa bağımlı, ameliyat yarası olan veya ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olan Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, evde bakım hizmetiyle bir yılı dolu dolu geçirdi. Doktor reçetesi doğrultusunda, randevulu sistemle vatandaşa hizmet veren deneyimli hemşireler, ilçenin sağlık neferleri olarak çalışıyor. Yardıma ihtiyacı olan kişiler için her daim çalışan Sağlık İşleri Müdürlüğü, bu sayede kişilerin sağlık durumlarını da daha kontrollü bir şekilde takip edebiliyor.

EVDE YAPILABİLECEK İŞLEMLER EMİN ELLERDE

Kan alma, serum takma, şeker ve tansiyon ölçümü, enjeksiyon ve pansuman (ameliyat, yatak yarası ve kontrol pansumanı) işlemleri, en az bir gün önceden alınması gereken randevularla yapılıyor. Ayrıca evde hastanın bakımını gerçekleştiren kişilere de hasta bakım eğitimi veriliyor. Son bir yıl içerisinde evlere sağlık götüren ekipler, bin 591 serum takma işlemi, bin 747 pansuman işlemi, 443 kan alma, 537 taniyon ölçümü ve bin 808 hasta başı eğitimi gerçekleştirdi.