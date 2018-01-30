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Beylikdüzü’nde Evde Bakım Hizmeti yüzlerce vatandaşa ulaşıyor

SAĞLIK HABERLERİ | 30.01.2018 13:15 | Son Güncelleme

İSTANBUL, (DHA) -BEYLİKDÜZÜ Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, sağlık hizmetini vatandaşın ayağına kadar götürüyor. Doktor reçetesi doğrultusunda müdürlüğe başvuran vatandaşların evde bakım hizmetiyle işlemleri hemşireler tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor.

Yaşlı, yatağa bağımlı, ameliyat yarası olan veya ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olan Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, evde bakım hizmetiyle bir yılı dolu dolu geçirdi. Doktor reçetesi doğrultusunda, randevulu sistemle vatandaşa hizmet veren deneyimli hemşireler, ilçenin sağlık neferleri olarak çalışıyor. Yardıma ihtiyacı olan kişiler için her daim çalışan Sağlık İşleri Müdürlüğü, bu sayede kişilerin sağlık durumlarını da daha kontrollü bir şekilde takip edebiliyor.

EVDE YAPILABİLECEK İŞLEMLER EMİN ELLERDE

Kan alma, serum takma, şeker ve tansiyon ölçümü, enjeksiyon ve pansuman (ameliyat, yatak yarası ve kontrol pansumanı) işlemleri, en az bir gün önceden alınması gereken randevularla yapılıyor. Ayrıca evde hastanın bakımını gerçekleştiren kişilere de hasta bakım eğitimi veriliyor. Son bir yıl içerisinde evlere sağlık götüren ekipler, bin 591 serum takma işlemi, bin 747 pansuman işlemi, 443 kan alma, 537 taniyon ölçümü ve bin 808 hasta başı eğitimi gerçekleştirdi.

Sağlık İşleri Müdürü Ali OnurBaştuğ, herkese eşit, zamanında ve kaliteli hizmet vermeyi amaçladıklarını dile getirerek, "Bu kapsamda Beylikdüzü sınırları içinde yaşayan vatandaşlarımıza yetkin ve sorumluluklarımızın getirdiği bütünleşik sağlık hizmeti sunmak hedefimiz oldu” diye konuştu.

HİZMET HAFTA SONU DA DEVAM EDİYOR

Hafta içi 08:30-17:00 saatleri arasında ve 17:00'den sonra da Cumartesi, Pazar dahil antibiyotik enjeksiyonları verilen hizmetlerden talep eden vatandaşlar yararlanabilirken; Penicilline türevi anbiyotiklerde evde yapılıyor. Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar 444-09-39 numaralı çağrı merkezi üzerinden Sağlıkİşleri Müdürlüğü'yle iletişime geçerek randevularını alabilecek.

(FOTOĞRAF)

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