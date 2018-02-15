Beyne pıhtı attığını anlamanın yolları

Beynin atar damarlarının herhangi bir nedene bağlı tıkanıklığı sonucu oluşan ve pıhtı atması olarak bilinen hastalık beyin damar tıkanıklığı veya iskemik inme olarak adlandırılıyor. Beyindeki kan pıhtısının varlığı ise yalnızca detaylı bir MR veya Bilgisayarı Tomografi incelemesi ile teyit edilebiliyor. Bu hastalıkta tehlike, pıhtının beynin üzerine baskı yapabilmesi, bunun da yönelim bozukluğundan komaya kadar çok önemli sorunlara neden olmasıdır. 50 yaş ve üstü popülasyon da çok yaygın olarak görülen bu hastalığın ne kadar tehlikeli olduğunu bilmek ve uyarı işaretlerini tanımak, erken müdahale şansı için çok önemlidir. Hemen uzmana başvurmanızı gerektiren belirtiler: 1. Nöbet Geçirme



Beyne pıhtı atımı gerçekleştiğinde, beyin damarlarını tıkayıcı etki yapar ve yeterli kan gitmediği için beyinde oksijen yetersizliği meydana gelir. Oksijen yetersizliğinin yanı sıra beyin sinirlerinde meydana gelen tahribat beyin kanaması sonrası epilepsi nöbetlerini tetikler. Epilepsi nöbeti sırasında kişinin tüm vücudu kasılır, bilinç kaybı vardır, bazı durumlarda ağızdan köpükler çıkabilir, vücuttaki ani kasılmadan kaynaklı kişi idrar kaçırabilir. Bazı durumlarda epilepsi nöbetindeki kişi kasılmayla birlikte dilini ısırabilir ve dil üzerinde ciddi hasarlar meydana gelir.

2. Hafızada Karışıklık



Belleğin yaş ilerledikçe zayıflaması beklenen bir sonuçtur. Her organ gibi beynin de fonksiyonlarında zamanla yaşa bağlı bazı kayıplar olabilir. Bununla birlikte her bellek kaybı veya hafıza karışıklığı da mutlaka yaşla ilişkilendirilmemelidir. Özellikle beyne pıhtı atımı gibi ani gelişen hastalıklarda görülen belirtilerden olan kafa karışıklığı olarak tanımladığımız süreç, geçici bilinç kayıplarında şuurun kısa bir süre gidip gelmesi, yani tam bir bilinç kaybı durumu yaşanmasıdır. Kafa karışıklığı bir veya birkaç kez ya da sebeple ilişkili olarak ataklar halinde ve gayrı muntazam bir seyir gösterir. 3. Vücudun Bir Tarafında Aniden Beliren Zayıflık ve Konuşma Bozukluğu



Beyindeki kan akışının bozulduğuna işaret edebilir. Acil tıbbi müdahale gerektiren bu durum, geç kalındığında beyne ulaşan kanın, hücreleri öldürmeye başlayarak inmeye (felç) yol açabilir. Bu konuda en önemli görev hastayı gözlemleyebilecek olan en yakınındakiler eş, çocuklar, bakıcı, iş arkadaşlarına düşmektedir. Çünkü hastanın kendisinin fark edemediği bazı belirtileri gözlemleyerek hayat kurtarıcı acil tıbbi yardım alması sağlanabilir.