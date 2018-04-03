Beyşehir’de açılan diyabet okulu 6. dönem mezunlarını verdi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde açılan diyabet okulu 6. dönem mezunlarını verdi.

Beyşehir’de, Sağlık Bakanlığı ve Beyşehir Devlet Hastanesi işbirliği ile yeni hastanede açılan diyabet okulunda eğitimini tamamlayan 6. grup kursiyerler sertifikalarını düzenlenen törende aldı. Kursiyerlere belgeleri törene katılan Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Kendir, Sağlık Hizmetleri Müdürü Gülşen Parlakkaya, Dahiliye Uzmanı Dr. Selma Özlem Çelikdelen, Diyabet Hemşiresi Serihan Öksüz tarafından verildi.

Diyabet okulunda, 6 modül üzerinden 3 hafta boyunca verilen eğitimlerde, kursiyerlere diyabetle ilgili genel bilgiler, hastalık oluşumunun mekanizması ve fizyopatolojisi, tıbbi beslenme ve tedavisi, kan şekeri düzenleyici ilaçlar, diyabetin akut ve kronik komplikasyonları, diyabette fiziksel aktivite ve egzersiz, diyabetle yaşam, diyabette insülin tedavisi gibi konuların anlatıldığı belirtildi. Beyşehir’de bugüne kadar açılan diyabet okullarında toplam 166 kursiyere belge verildiği kaydedildi.