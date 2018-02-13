Beyşehir’in yeni devlet hastanesi 14 Mart’ta hizmete giriyor

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve beraberindeki sağlık yöneticilerinden oluşan heyet, yapımının tamamlanmasının ardından 5 Mart’ta taşınması ve 14 Mart’ta ise hizmete girmesi planlanan Beyşehir’in yeni devlet hastanesinde incelemelerde bulundu.
Belediye Başkanı Murat Özaltun, İl Sağlı Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve beraberindeki heyet, hastanede yürütülen son hazırlıkları da yerinde inceledi ve ilgililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ziyaret öncesinde, gerçekleştirilen toplantıda ise ilçede verilen sağlık hizmetlerinin son durumu tüm ayrıntılarıyla masaya yatırıldı.
Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, yeni devlet hastanesinin 31 bin 930 metrekarelik bir kapalı alana sahip olduğunu, bu fiziki yapısıyla eski hastanenin yaklaşık üç katı bir büyüklüğe sahip olduğunu dile getirdi. Hastanenin, yeni binasıyla böylesine büyük bir fiziki ortamda vatandaşlara sağlık hizmeti sunacağını anlatan Prof. Dr. Koç, “Sağlık Bakanlığımız pek çok ilçede olduğu gibi Beyşehir’de de bizlere güzel bir eser teslim etmiştir. Devletimiz böylesine önemli yatırımları hiçbir masraftan kaçınmayarak tamamlamış durumda. Bizlerin de böylesine güzel bir hastanede hiçbir bahanemiz olmadan en güzel hizmeti sunma zorunluluğumuz vardır. Bize teslim edilen bu eseri en güzel şekilde çalıştırmalıyız. Yeni binalarına taşınan, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları, Kulu, Numune ve Ereğli Devlet Hastanesi gibi Beyşehir Devlet Hastanesi de kaliteli bir sağlık hizmeti sunarak, istatistiksel verileri ile Türkiye’ye örnek bir ilçe olacaktır” dedi.
Sağlık Bakanlığındaki değişimle birlikte geçilen tekli yapının avantajlarından faydalanarak hastane de en nitelikli sağlık hizmeti sunulması adına gereken her türlü adımı atacaklarını vurgulayan Prof. Dr. Koç, “Hastanemizi inşaat aşamasından bu yana hep destekledik. Hastanemize aldığımız mobilya, mefruşat ve tıbbi cihazlarla ilgili olarak yerel yöneticilerimizle istişarelerde bulunarak kaliteli malzemeleri alma gayreti gösterdik” şeklinde konuştu.
Sağlıkta dönüşümüm tamamlandığını artık gelişim aşamasına geçildiğinin de altını çizen Prof. Dr. Koç, “Sağlıkta dönüşüm aşaması artık tamamlandı. Şimdi gelişim aşamasındayız. Bu yeni aşamada birinci önceliğimiz hasta ve çalışan memnuniyetini artırmak. Bu nedenle bizler çalışanlarımızın sahada yaşadıkları sıkıntıları yerinde görmek ve en hızlı şekilde çözüm önerileri üretebilmek için buralardayız. Çalışanlarımızın sorunlarını dinleyeceğiz ve en kısa sürede problemleri çözeceğiz” ifadelerini kullandı.
“Beyşehir her alanda büyük bir ivme yakaladı”
Beyşehir’in son yıllarda her alanda hayata geçirilen yatırımlarla büyük bir ivme yakaladığını vurgulayan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Türkiye’de ve Konya’da ilçeler bazında en büyük sağlık yatırımının Beyşehir’e kazandırıldığını vurgulayarak, Beyşehir Gölü manzarasına sahip, otel konforundaki yeni hastanenin hilal mimarisiyle göz kamaştırdığını dile getirdi. Hastanenin ilçeye kazandırılmasından dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği olan, katkısı geçen herkese teşekkür eden Özaltun, yeni hastanenin yanına teknik ve sağlık anlamda bir sıkıntı olmaması halinde mevcut helikopter pistinin de bu bölgeye taşınmasını arzu ettiklerini ifade etti. Özaltun, bu konuda yürütülecek çalışmalara Belediye olarak da destek verebileceklerini anlatarak, “Bugün yapılan sunumlar sayesinde ilçemizin sağlık alanında geldiği son noktayı da görme imkanına sahip olduk. Modern mimari yapısı ile ilçemize bambaşka bir çehre kazandıran ve sağlık alanında adeta çağ atlatacak olan yeni hastanemizin tamamlanması aşamasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hastanemizin taşınması sırasında belediye olarak bizler de üzerimize düşenleri hızlı bir şekilde gerçekleştirerek vatandaşlarımızın daha kaliteli sağlık hizmetini alması için çaba gösteriyoruz” diye konuştu.
Toplantıda, Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu ile Beyşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Özkan da yaptıkları sunumlarında, Beyşehir’in sağlık alanında yaşadığı sıkıntılar ile ilçenin sağlık alanında ulaştığı son durumu anlattı. Ayrıca, 2018 yılı hedefleri, ihtiyaçlar ve uygulamaya konulacak projeleri dile getirdi. Toplantıda, Sağlık Bakanlığının belirlediği hedef ve stratejilere uygun olarak sağlık hizmeti sunulabilmesi adına neler yapılabileceği hakkında değerlendirme ve istişarelerde de bulunuldu.
Toplantı ve yeni hastane ziyaret programına AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Şenol da eşlik etti.
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